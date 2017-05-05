Зеленая лампа |

Ещё в начале недели мама 15-летней Насти Колосковой хотела звонить в немецкую клинику, куда девочка должна поступить 15 мая, и всё отменять - поскольку очередь подошла, а деньги собрать не успели. Но после выхода в эфир программы “Зеленая лампа” на радио Baltkom 93.9 FM, у них появилась реальная надежда.

На счет девочки поступило 3095 евро, на благотворительный телефон было сделано 642 звонка, что составило ещё 778 евро. Всего нужно собрать 4589 евро. Точное количество звонков, поступивших на благотворительный телефон в выходные дни, специалисты фонда ziedot.lv cообщат в понедельник. По предварительным подсчетам, пока что не хватает около 600 евро.

Девочку ждут в клинике немецкого города Цорнединг: там ей должны изготовить специальный поддерживающий корсет и ортезы для ног – чтобы она могла самостоятельно передвигаться и чтобы снять боли: всвзи с быстрым ростом у Насти усугубилась деформация позвоночника. Её очередь в Германии подошла, но денег собрать не успели. Нужна помощь. Иначе очредь пройдет, и снова придется по новой ждать записи и собирать медицинские бумаги. И продолжать жить с болями.

Чтобы 15 мая Настя попала в клинику, в фонде ZIEDOT.LV открыт для неё СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЁТ ПОМОЩИ

ПЛАТНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН 90006383 (1, 42 евро за звонок) работает для Насти Колосковой до 9 мая.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook!

ПОДРОБНАЯ ИСТОРИЯ НАСТИ

Настя с мамой Яниной живет в маленькой квартире в Задвинье. Живут они очень скромно, тихо, не позволяя себе не то, что излишеств, но часто отказывая даже в самом необходимом. 15-летняя Настя тяжело больна. Ее мама Янина, молодая и симпатичная женщина, каждый день своей жизни отдает тому, чтобы помочь девочке и хоть чуть-чуть облегчить и украсить её жизнь. Родственников и помощников у Янины нет. Поэтому она практически круглосуточно привязана к дочке.

У Насти редкий генетический диагноз “синдром Вольфа-Хиршхорна”. Этот сбой встречается у одного из 50 тысяч человек. Крайне редкое хромосомное расстройство выражается в замедленном развитии, сложностях в ходьбе, маленьком весе и росте, судорогах и других аномалиях.

Мама растит девочку одна. Отец ребенка, когда диагнозы после рождения Насти посыпались один за другим, долго не выдержал. После расставания с мужем Янина тогда с ребенком на руках нашла временный приют в кризисном центре Кемери. Потом стала снимать жилье.

Cейчас они с дочкой живут в маленькой квартире, выделенной Рижским самоуправлением. Родные у Янины очень далеко, в Якутии, в Риге у нее близких нет.

Янина старается не опускать руки, очень устает, конечно, но держится. Сейчас Насте срочно требуются качественные ортезы и корсет для позвоночника, потому что на то, что им выдали в Латвии бесплатно, без слез смотреть нельзя. Маленькая ножка травмируется жестким ортезом. А корсет – жесткий и неудобный, не устраняет боли, просто заковывает девочку, как в панцирь.

Знаменитый немецкий ортопед доктор Берниус, который по приглашению фонда ziedot.lv периодически приезжает в Ригу консультировать деток с проблемами опорно-двигательной системы, после детального обследования назначил Насте консультацию и рекомендовал заказать особый корсет с поддержкой для головы в одной из ортопедических клиник Gottinger в Германии. Это качественно другой уровень, с таким корсетом девочка сможет стоять ровно и увереннее делать шаги, а позвоночник не будет травмироваться.

Стоимость такого корсета, включая поездку Насти с мамой на обследование в клинику, - 4500 евро. Очереди в клинике большие, а консультация в филиале города Цорнединг назначена уже на 15 мая. Если к этому сроку не успеть, потом снова придется ждать долго. И заново собирать все бумаги. А каждый день – это боли и страдания девочки. Поэтому Янина, мама Насти, просит помощи.

Мудрые люди говорят, что такие дети приходят в мир, чтобы научить нас милосердию и добру. А их мамы – посредники между вселенской мудростью и обычными людьми. Так это или нет, каждый решает сам. Но все, кто прочитает эти строки, имеют возможность сделать маленькое бескорыстное доброе дело – позвонить по благотворительному телефону 90006383 (1,42 евро). И помочь не только Насте и ее маме Янине, но и своей душе.

В фонде ZIEDOT.LV для Насти Колосковой открыт СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЁТ ПОМОЩИ

Никакие проценты с этих денег не берутся, вся сумма полностью напрямую пойдет в орторпедическу клинику клинику на оплату помощи Насте.

ПЛАТНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН 90006383 (1, 42 евро за звонок) работает для Насти Колосковой до 9 мая.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook!