Зеленая лампа |

Для 15-летней Насти Колосковой, которая 15 мая должна поступить в клинику в Германии, собраны все необходимые средства! Ещё ровно неделю назад Настина мама думала, что поездку придется отменять. За неделю с момента выхода в эфир программы “Зеленая лампа” на радио Baltkom 93.9 FM необходимая сумма была собрана. СПАСИБО ВСЕМ!

На счет девочки поступило 3310 евро, на благотворительный телефон было сделано 1305 звонков, что составило ещё 1628 евро. Всего собрано 4938 евро.

Девочку ждут в клинике немецкого города Цорнединг: там ей должны изготовить специальный поддерживающий корсет и ортезы для ног – чтобы она могла самостоятельно передвигаться и чтобы снять боли: всвзи с быстрым ростом у Насти усугубилась деформация позвоночника. Если бы средства не собрали, очредь прошла бы, и снова пришлось бы по новой ждать записи и собирать медицинские бумаги. И продолжать жить с болями. Благодаря отзывчивости читателей и слушателей Настя на следующей неделе поступит в клинику.

ПЛАТНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН 90006383 (1, 42 евро за звонок) работает для Насти Колосковой до завтра, 9 мая. Деньгb останутся на счету Насти и могут быть использованы на реабилитацию и оплату няни раз в неделю. Мама растит Настю одна, в Риге у неё нет родственников. Она должна находиться с больной девочкой неотлучно 24 часа в сутки.

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ПОДРОБНАЯ ИСТОРИЯ НАСТИ

В фонде ZIEDOT.LV для Насти Колосковой открыт СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЁТ ПОМОЩИ

Никакие проценты с этих денег не берутся, вся сумма полностью напрямую пойдет в орторпедическу клинику клинику на оплату помощи Насте.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook!