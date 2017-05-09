Зеленая лампа |

Это удивительно, что может сделать сила материнской любви. Когда почти никто не верит, что ребенка можно вытащить из тяжелой болезни, заново поставить на ноги – мама делает все возможное и даже невозможное. И у нее получается.

История Артура и его мамы Илоны показывает, что нельзя никогда терять надежду. 3 июня Артуру исполнится 11 лет. Он красивый и добрый мальчик. К сожалению, на его долю выпал недетский опыт - три кровоизлияния в мозг (инсульты), один за другим, и несколько операций уже в самом раннем возрасте.

Если бы не безграничная вера и любовь мамы, которая не сломалась и всю жизнь посвятила своему ребенку, все могло быть печальнее. Сейчас мальчик ходит, хоть и с трудом, учится в школе, у него восстановилась речь, они с мамой много занимаются – и физиотерапией, и развитием мышления. То, что другим детям дается само собой, для Артура – трудные задачи. Но он вместе с мамой справляется. Они работают в режиме нон-стоп.

Сейчас Артуру нужна серьезная реабилитация, чтобы разработать правую руку и ногу, пострадавшие в результате инсультов. У мальчика, когда он был совсем еще маленьким, была парализована вся правая часть тела.

Специально для Артура разработана программа реабилитации на год. Стоимость - 5304 евро. Из них 1810 евро уже собраны фондом ziedot.lv. Не хватает 3494 евро. Эти расценки значительно ниже тех, что пришлось бы заплатить за аналогичную реабилитацию за границей. Но в маленькой семье таких денег нет. Нужна поддержка.

В фонде ziedot.lv открыт СЧЕТ ПОМОЩИ Артуру Моритису.

Благотворительный телефон программы “Зеленая лампа” на радио Baltkom 93.9 FM - 90006383(1,42 евро) работает до 16 мая.

Артур был долгожданным и запланированным ребенком. Илона готовилась к беременности по всем правилам – здоровое питание, режим, свежий воздух, витамины, позитивная психология... Всё шло идеально. Роды прошли легко и гладко. Малышу по шкале оценки состояния новорожденного в роддоме поставили высший балл – 10. Два с половиной месяца после выписки из роддома Илона вспоминает как самое счастливое время жизни. Пока однажды ночью Артуру не стало плохо.

«Скорая» отвезла их в больницу, где сделали магнитный резонанс головы. Томограмма показала инсульт. У мальчика оказалась редкая аномалия сосудов. Срочно назначили операцию. Илона вспоминает, что медсестричка посоветовала ей сбегать в церковь через дорогу от больницы и попросить покрестить малыша. Буквально через час у них в палате был отец Макарий, который был настоятелем храма Нерукотворного образа Спаса. А ещё через час Артуру сделали операцию – на тот момент он был первым маленьким пациентом, которому поставили в голову шунт.

Без права на передышку

Слово “инсульт” подразумевает разброс дальнейших сценариев от полного выздоровления до окончательной катастрофы. Илона верила только в выздоровление – массажи, гимнастика, терапия… В год и два месяца Артур уверенно пошел, начал разговаривать.

А в два с половиной года случился второй инсульт. Cнова сделали операцию. В операционной произошел третий инсульт. Мальчика спасли. Илона очень благодарна доктору Леониду Луговскому, который буквально не отходил от Артура в тот период. Она считает, что он тогда сохранил ей сына. В больнице тогда Илона провела с ребенком полгода. И она до сих пор вспоминает с благодарностью весь медицинский персонал, который сделал все для спасения ее ребенка.

Но после третьего инсульта у мальчика парализовало всю правую сторону тела. После больницы Артуру пришлось, как младенцу, заново учиться держать голову, cидеть, вставать на ноги и снова делать первые шаги… Речь пропала.

Илона решила делать всё возможное. Она не дает передышки и не делает поблажки ни себе, ни сыну - занятия, тренировки, уроки. Врачи выдают ей на дом специальные программы, по которым она с Артуром ежедневно занимается. Это и физкультура, и развитие речи, и отработка бытовых навыков. Правая рука у мальчика не работает, поэтому Илона переучила его в левшу – он научился писать левой рукой. Даже такая мелочь, как расстегивать молнию на куртке, для Артура – большое достижение.

“Сочиняй мечты”

Илона с гордостью показывает тетрадки сына: почерк просто каллиграфический – поскольку каждый крючочек левой рукой Артур отрабатывает до автоматизма: уравнения с иксами и игреками, упражнения по грамматике, диктанты…

Я гоняю его по полной программе, -- говорит Илона. – А самый большой друг у него – бабушка. Она его жалеет, балует. Я для него – тренер, репетитор, медсестра, логопед, эрготерапевт, повар, няня, даже массажист.

Целую полку в комнате занимают игрушки-зверюшки. Это “пациенты” Артура. С детства его любимая игра – в больницу. Потому что большую часть своей жизни этот ребенок провел во врачебных кабинетах. Своим плюшевым мишкам и зайцам он делал уколы, перевязки и компрессы, ставил градусники и системы... Нам он рассказал, что хочет быть доктором. “Давай уж тогда пластическим хирургом, чтобы мама была вечно молодая, -- cмеётся Илона. И тут же добавляет: - Если серьезно, то самый большой мой страх, что с ним будет после меня. Поэтому стараюсь сделать всё, чтобы он смог как-то себя в будущем обеспечивать. Потому что, кроме меня, ему надеяться не на кого”.

Артур в свободное время любит смотреть телепередачи про природу и животных, обожает мультик про Машу и Медведя. И еще ему нравится песня Григория Лепса “Лондон”. Там есть слова: “Правда жизни такая: Сочиняй мечты.” Они с мамой так и живут. Верой в лучшее.

И ещё:

“Я научился летать оттолкнувшись от стен. Мимо площади, пролетая Биг Бен. Я парю над городом как супермен.”

Когда эти строчки напевает мальчик, который носит ортезы, железками фиксирующие ноги от ступни до самого бедра, это щемит душу до слез. Cейчас из-за быстрого роста правая нога, которая была парализована, не успевает за левой: она cтала короче, и мальчику трудно ходить. Чтобы убрать боли, важно продолжать реабилитацию. Иначе эффект от лечения, достигнутый с трудом, может быть утерян.

Мы можем помочь

Мама Артура просит поддержки. В центре Poga врачи разработали для Артура индивидуальную программу, в которую включены занятия по методу TheraSuit 3 и занятия на роботе для ходьбы G-EO System, а также эрготерапия и консультации невролога. После первого такого курса, который Артур прошел весной, сразу появились значительные улучшения. Стоимость программы - 5304 евро. На данный момент не хватает 3494 евро.

Илона знает, что если в её мир по воле Бога пришёл этот маленький светлый человечек, который беспомощней других деток – это повод любить и оберегать его. А мы можем ей немного помочь.

Специально для Артура до 16 мая будет включен благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро за звонок).

CЧЕТ ПОМОЩИздесь.

Все перечисленные на счет Артура средства, без каких-либо отчислений, будут направлены на оплату реабилитации мальчика.

Помочь перечислением через банк можно также здесь

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Atbalsts Artūram Morītim

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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