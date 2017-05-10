Зеленая лампа |

Для 10-летнего Артура Моритиса, о котором программа “Зеленая лампа” на радио Baltkom рассказала во вторник, собрано 823 евро. На счет мальчика поступило 515 евро. Было сделано 247 звонков на благотворительный телефон на сумму 308 евро.

Сразу после рождения мальчик перенес один за другим три инсульта, несколько операций. Благодаря усиленным занятиям и постоянной борьбе мамы за его здоровье, Артур ходит, говорит и нормально развивается. Сейчас ему нужна специальная реабилитация, чтобы разработать правую руку и ногу, которые были парализованы. Нужно собрать 3494 евро. В маленькой семье таких денег нет. Благотворительный телефон 90006383 работает для Артура до 16 мая. Стоимость звонка – 1,42 евро.

В фонде ziedot.lv открыт СЧЕТ ПОМОЩИ Артуру Моритису.

История Артура и его мамы Илоны показывает, что нельзя никогда терять надежду. 3 июня Артуру исполнится 11 лет. Если бы не безграничная вера и любовь мамы, которая не сломалась и всю жизнь посвятила своему ребенку, все могло быть печальнее. Сейчас мальчик ходит, хоть и с трудом, учится в школе, у него восстановилась речь, они с мамой много занимаются – и физиотерапией, и развитием мышления. То, что другим детям дается само собой, для Артура – трудные задачи. Но он вместе с мамой справляется. Они работают в режиме нон-стоп.

Артур был долгожданным и запланированным ребенком. Илона готовилась к беременности по всем правилам – здоровое питание, режим, свежий воздух, витамины, позитивная психология... Всё шло идеально. Роды прошли легко и гладко. Малышу по шкале оценки состояния новорожденного в роддоме поставили высший балл – 10. Два с половиной месяца после выписки из роддома Илона вспоминает как самое счастливое время. Пока однажды Артуру не стало плохо.

«Скорая» отвезла их в больницу, где сделали магнитный резонанс головы. Томограмма показала инсульт. У мальчика оказалась редкая аномалия сосудов. Срочно назначили операцию. Илона вспоминает, что медсестричка посоветовала ей сбегать в церковь через дорогу от больницы и попросить покрестить малыша. Буквально через час у них в палате был отец Макарий, который был настоятелем храма Нерукотворного образа Спаса. А ещё через час Артуру сделали операцию – на тот момент он был первым маленьким пациентом, которому поставили в голову шунт.

В год и два месяца Артур уверенно пошел, начал разговаривать. А в два с половиной года случился второй инсульт. Cнова сделали операцию. В операционной произошел третий инсульт. Мальчика спасли. Илона очень благодарна доктору Леониду Луговскому, который буквально не отходил от Артура в тот период. Она считает, что он тогда сохранил ей сына. В больнице тогда Илона провела с ребенком полгода. И она до сих пор вспоминает с благодарностью весь медицинский персонал, который сделал все для спасения ее ребенка.

Но после третьего инсульта у мальчика парализовало всю правую сторону тела. После больницы Артуру пришлось, как младенцу, заново учиться держать голову, cидеть, вставать на ноги и снова делать первые шаги… Речь пропала.

Илона решила делать всё возможное. Она не дает передышки и не делает поблажки ни себе, ни сыну - занятия, тренировки, уроки. Врачи выдают ей на дом специальные программы, по которым она с Артуром ежедневно занимается. Это и физкультура, и развитие речи, и отработка бытовых навыков. Правая рука у мальчика не работает, поэтому Илона переучила его в левшу – он научился писать левой рукой. Даже такая мелочь, как расстегивать молнию на куртке, для Артура – большое достижение.

Илона с гордостью показывает тетрадки сына: почерк просто каллиграфический – поскольку каждый крючочек левой рукой Артур отрабатывает до автоматизма: уравнения с иксами и игреками, упражнения по грамматике, диктанты…

Целую полку в комнате занимают игрушки-зверюшки. Это “пациенты” Артура. С детства его любимая игра – в больницу. Потому что большую часть своей жизни этот ребенок провел во врачебных кабинетах. Своим плюшевым мишкам и зайцам он делал уколы, перевязки и компрессы, ставил градусники... Нам он рассказал, что хочет быть доктором.

Артур в свободное время любит смотреть телепередачи про природу и животных, обожает мультик про Машу и Медведя. И еще ему нравится песня Григория Лепса “Лондон”. Там есть слова: “Правда жизни такая: Сочиняй мечты.” Они с мамой так и живут. Верой в лучшее.

Cейчас из-за быстрого роста правая нога, которая была парализована, не успевает за левой: она cтала короче, и мальчику трудно ходить. Чтобы убрать боли, важно продолжать реабилитацию. Иначе эффект от лечения, достигнутый с трудом, может быть утерян. Мама Артура просит поддержки. В центре Poga врачи разработали для Артура индивидуальную программу, в которую включены занятия по методу TheraSuit 3 и занятия на роботе для ходьбы G-EO System, а также эрготерапия и консультации невролога. После первого такого курса, который Артур прошел весной, сразу появились значительные улучшения.

Илона знает, что если в её мир по воле Бога пришёл этот маленький светлый человечек, который беспомощней других деток – это повод любить и оберегать его. А мы можем ей немного помочь.

Специально для Артура до 16 мая будет включен благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро за звонок).

CЧЕТ ПОМОЩИздесь.

Все перечисленные на счет Артура средства, без каких-либо отчислений, будут направлены на оплату реабилитации мальчика.

Помочь перечислением через банк можно также здесь

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Atbalsts Artūram Morītim

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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