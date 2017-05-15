Зеленая лампа |

1 июня с 14 до 17 часов ждем вас на благотворительной Ярмарке сладостей, которую проводят программа Зеленая лампа на радио Baltkom 93.9 FM и журнал ЛИЛИТ.

На ярмарке можно выбрать и купить оригинальный супер-торт, пироги, пирожные и разные вкусности от лучших рижских ресторанов и кафе, а также от известных кондитеров. Сладости можно попробовать и на месте, устроившись за столиком с чашкой чая или кофе.

В Международный день защиты детей мы особенно ждем маленьких посетителей. Для них целый день в кафе и на террасе будут работать артисты и веселые клоуны.

Все деньги, вырученные от продажи вкусностей, пойдут на помощь одному из серьезно больных деток, которых курирует программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom.

Ждем вас всех 1 июня с 14 до 19 часов в кафе BakeBerry по адресу Аудею 11 (Старая Рига).

Дорогие руководители ресторанов и кафе! Ждем вашего участия в благотворительной Сладкой ярмарке 1 июня!

Телефон для справок: 29785825. Пишите нам на zala.lampa@gmail.com

Благодарим за отзывчивость и сотрудничество кафе BakeBerry и сеть ресторанов "Resto-Rātors"!

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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