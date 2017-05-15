Зеленая лампа |

В гостях у программы “Зеленая лампа” на радио Baltkom 93.9 FM недавно побывал композитор Борис Резник, только что отметивший красивый юбилей. Много лет он руководил знаменитым ансамблем “Эолика”, прославившим Латвию далеко за ее пределами.

По случаю юбилея в Доме конгрессов прошел большой творческий вечер Бориса Резника. “Программу готовил режиссер Валдис Павловскис. И многих деталей я даже не знал, - рассказал композитор. - Когда услышал поздравление президента Латвии, я был просто поражен. Он сказал, что ему нравятся мои песни, и он их слушает. Это было очень приятно. На концерте был и маэстро Паулс, он очень проникновенно рассказал о нашей совместной работе”.

Борис Резник считает, что как композитор он состоялся, конечно же, с “Эоликой”. “Все начиналось, когда мы пели песни The Beatles, - вспоминает он. - Понемногу стали понимать, что надо петь что-то свое. И я начал писать песни, особенно много написал в 80-е годы. Но у меня не было цели, чтобы вся программа состояла из моих песен”.

Огромный успех “Эолики” он объясняет не только талантом музыкантов, но и стечением обстоятельств. “Было такое объективное понятие советских времен – любой ансамбль из Латвии или Эстонии вызывал на территории Союза большой интерес. Мы там были как иностранцы. Сегодня это не работает. Все стало сложнее”.

Песня "СНЫ РИГИ"Композитор Борис Резник.

Состав ансамбля с годами менялся. И кульминацией творчества стал квартет - Ольга Раецка, Илона Степанова, Виктор Земгалс и Дайнис Добелниекс. Ну а название, рассказал композитор, связано со словом “эола” - вид арфы. Символ гармонии и красоты.

Борис Резник считает, что нужно стремиться к гармонии во всем – и в музыке, и в жизни вообще. Он признался, что с годами стал немного привиредлив, ему очень нравится порядок: не любит, когда нарушают, например, правила движения, не может спокойно смотреть на кривую грядку на даче, ему хочется сразу ее выровнять. А в человеке красота – это гармония ума, таланта, доброты.

Сейчас он занят работой в своей студии звукозаписи. В свое время сделал несколько работ для кукольного театра – спектакли про приключения Буратино, Чипполино и другие. И ему очень нравится работать для детей. В конце 80-х годов он написал рок-оперу “Робинзон Крузо”, которую блестяще тогда исполнили солисты его ансамбля. Александра, жена Бориса, тоже музыкант, пианистка. Сейчас она работает директором и педагогом по вокалу театральной студии «Реверанс». Такой в их семье сложился удачный творческо-педагогический тандем.

.У Бориса Резника – двое внуков. И есть даже давний и небольшой опыт работы педагогом – 2 месяца в школе. Но в вопросах воспитания он понял, что главное – это пример родителей. Причем, во всем – от перехода улицы на зеленый свет до более глобальных вещей. Морали читать не надо. Дети видят, как живут и что делают родители. С этого все и начинается.

Вспоминая самые интересные моменты своей творческой истории, он рассказал, как когда-то познакомился с певицей с Ольгой Пирагс. Заканчивая первый курс консерватории, Борис параллельно руководил самодеятельностью на фабрике “Rīgas apģerbs”. Там пела Надежда, мать Ольги, очень талантливо исполняла русские романсы. Однажды она привела маленькую Ольгу. “Это была фантастика. Я сразу понял, что это будет большая певица, - вспоминает Резник. - А сейчас мы сотрудничаем и с Дианой Пирагс. Это уже третье поколение их семьи, с которыми я работал. И очень горд, что первые шаги Ольга делала вместе со мной”.

Говоря о благотворительности, композитор подчеркнул, что только вместе мы можем что-то сделать. И пожелал радиослушателям быть добрыми, отзывчивыми, стремиться к профессионализму во всем. И тогда наша жизнь наладится.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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