Зеленая лампа |

Для 10-летнего Артура Моритиса, о котором программа “Зеленая лампа” на радио Baltkom 93.9 FM рассказала во вторник, собрано 2979 евро. На счет мальчика поступило 1582 евро. Было сделано 1120 звонков на благотворительный телефон на сумму 1397 евро.

Сразу после рождения мальчик перенес три инсульта, несколько операций. Благодаря занятиям и постоянной борьбе мамы за его здоровье, Артур ходит, говорит и нормально развивается. Сейчас ему нужна специальная реабилитация, чтобы разработать правую руку и ногу, которые были парализованы. На оплату реабилитации нужно собрать еще примерно 600 евро.

Благотворительный телефон 90006383 работает для Артура до 16 мая. Стоимость звонка – 1,42 евро.

В фонде ziedot.lv открыт СЧЕТ ПОМОЩИ Артуру Моритису.

История Артура и его мамы Илоны показывает, что нельзя никогда терять надежду. 3 июня Артуру исполнится 11 лет. Если бы не безграничная вера и любовь мамы, которая не сломалась и всю жизнь посвятила своему ребенку, все могло быть печальнее. Сейчас мальчик ходит, хоть и с трудом, учится в школе, у него восстановилась речь, они с мамой много занимаются – и физиотерапией, и развитием мышления. То, что другим детям дается само собой, для Артура – трудные задачи. Но он вместе с мамой справляется. Они работают в режиме нон-стоп.

В 2,5 месяца у Артура случился инсульт. Магнитный резонанс обнаружил редкую аномалию сосудов. Срочно назначили операцию – на тот момент он был первым маленьким пациентом, которому поставили в голову шунт.

В год и два месяца Артур уверенно пошел, начал разговаривать.

А в два с половиной года случился второй инсульт. Cнова сделали операцию. В операционной произошел третий инсульт. Мальчика спасли. Но после третьего инсульта у мальчика парализовало всю правую сторону тела. После больницы Артуру пришлось, как младенцу, заново учиться держать голову, cидеть, вставать на ноги и снова делать первые шаги… Речь пропала.

Илона решила делать всё возможное. Она не дает передышки и не делает поблажки ни себе, ни сыну - занятия, тренировки, уроки. Это и физкультура, и развитие речи, и отработка бытовых навыков. Правая рука у мальчика не работает, поэтому Илона переучила его в левшу – он научился писать левой рукой.

Целую полку в комнате занимают игрушки-зверюшки. Это “пациенты” Артура. С детства его любимая игра – в больницу. Потому что большую часть своей жизни этот ребенок провел во врачебных кабинетах. Своим плюшевым мишкам и зайцам он делал уколы, перевязки и компрессы, ставил градусники и системы... Нам он рассказал, что хочет быть доктором.

Cейчас из-за быстрого роста правая нога, которая была парализована, не успевает за левой: она cтала короче, и мальчику трудно ходить. В медицинском Poga врачи разработали для Артура индивидуальную программу, в которую включены занятия по методу TheraSuit 3 и занятия на роботе для ходьбы G-EO System, а также эрготерапия и консультации невролога. После первого такого курса, который Артур прошел весной, сразу появились значительные улучшения.

Илона знает, что если в её мир по воле Бога пришёл этот маленький светлый человечек, который беспомощней других деток – это повод любить и оберегать его. А мы можем ей немного помочь.

Специально для Артура до 16 мая будет включен благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро за звонок).

CЧЕТ ПОМОЩИздесь.

Все перечисленные на счет Артура средства, без каких-либо отчислений, будут направлены на оплату реабилитации мальчика.

Помочь перечислением через банк можно также здесь

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Atbalsts Artūram Morītim

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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