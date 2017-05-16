Зеленая лампа |

Когда человек тяжело болен, приходится слышать фразу “цена жизни”. Бывают случаи, когда и деньги не решают проблемы. В этой истории – наоборот. Есть внезапно заболевший человек, есть новейший препарат, который реально помогает. Не хватает средств на его оплату. И здесь мы можем помочь. Большая часть суммы уже оплачена. Чтобы пройти до конца курс лечения, рижанину Юрию Горловичу нужно еще 5148 евро.

СЧЕТ ПОМОЩИ Юрию Горловичу

ТЕЛЕФОН СПАСЕНИЯ 90006383 (1, 42 евро за звонок). Номер подключен к проекту фонда ziedot.lv "ПОМОЩЬ ЮРИЮ ГОРЛОВИЧУ" до 23 мая. Ваш один звонок может дать серьезный шанс этому человеку.

“Жил, как все. Семья, жена. Работал, растил сына. Считал, что у меня богатырское здоровье, к врачам ходил очень редко, - так рассказывает о себе Юрий. – Тем более, что и наследственность неплохая: отцу сейчас 91, матери – 87 лет”.

Все изменилось полтора года назад: когда ему было 50, поставили диазноз – опухоль щитовидной железы. Для Юрия это стало шоком. До этого времени ему и в голову не приходило, что со здоровьем что-то может случиться.

Сейчас он припоминает, что примерно года за 3,5 до этого у него часто начала появляться слабость, бессонница… Сначала он решил, что это дает о себе знать возраст и даже начал ходить в тренажерный зал. Но не помогало. Мама настояла на том, чтобы он сходил на проверку в поликлинику. Врач сразу же направила Юрия в онкоцентр на консультацию.

Диагноз поставили сразу – онкология щитовидной железы, и уже запущенная. На следующий же день сделали операцию. Затем была лучевая терапия. Два месяца Юрий жил как тумане – без надежды на будущее. А потом, изучив все нюансы, консилиум врачей постановил, что в его случае есть хороший шанс – появился препарат Caprelsa – недавняя немецкая разработка новейшего поколения и высокой степени эффективности.

Это известие было как свет в конце туннеля. Как будто табличку «Выхода нет» сменили на светящееся табло «ВЫХОД». Но следующая информация повергла Юрия в шок - стоимость курса лечения – около 60 тысяч евро. Иными словами - нужно 5115 евро в месяц. Но препарат, недавно поступивший в арсенал медиков, реально помогает и считается очень эффективным. Только денег таких у Юрия нет.

Служба национального здоровья (Veselības Centrs) выделила стандартную в таких случаях помощь – 14 200 евро (то есть 2674 евро ежемесячно). Сам Юрий должен доплачивать ежемесячно еще 2574 евро. Все сбережения и заначки ушли за пару месяцев. Продали свой гараж, гараж отца. Больше продать нечего и деньги взять неоткуда.

Очень помогли ему на работе, где он бессменно трудился 20 лет. Но сейчас и эти, и все личные средства израсходованы. Продано все, что можно. Жена устроилась на вторую работу. Препарат Юрий принимает уже 6 месяцев, результаты позитивные, болезнь поддается лечению. Врачи дают хорошие прогнозы. Нужны еще два курса. И тогда можно точно оценить результаты и состояние здоровья. На оплату препарата не хватает 5148 евро. Если сейчас прервать лечение, все потраченные деньги и усилия пойдут насмарку. И Юрий решился обратиться за помощью к людям. “Понимаете, я в отчаянии, я дошел в финансовом смысле до точки дна. Мне не справиться,” -- говорит он.

Фонд ZIEDOT.LV открыл для Юрия специальный СЧЕТ ПОМОЩИ

Никаких отчислений с перечисленных на счет денег не делается. Вся сумма полностью пойдет на оплату нужного препарата. Благотворительный телефон 90006383 работает для Юрия Горловича до 23 мая. Стоимость звонка – 1,42 евро.

Семейная история

Юрий с женой и 12-летним сыном живут в квартире, купленной в кредит. Жена работает медсестрой , но сам Юрий признался, что до того момента, как он заболел, даже названий лекарств не знал. “Когда мне сказали диагноз, -- вспоминает он, – как будто нокаут получил. А потом решил бороться. Мне есть, ради чего жить. Сына надо вырастить. За родителями ухаживать надо”.

С сыном у него очень теплые отношения. Юрий гордится его успехами в плавании. Когда-то он сам отвел мальчика в бассейн, а сейчас сын участвует в соревнованиях и занимает призовые места.

Работает Юрий теплотехником. Несмотря на плохое самочувствие, уходить с работы не стал – это его держит морально, да и жить как-то надо – кредит за квартиру, лечение, дорогой препарат – все требует средств. Жена Наталья устроилась на вторую работу, посменно – дежурит в детской больнице и подрабатывает медсестрой в школе. Она сейчас главная поддержка для Юрия. Так получилось, что они оба – из семьи староверов, только у жены – корни в Латгалии, а у него рижские. Случайно когда-то встретились в большом городе и вот так совпали. 87-летняя мама Юрия ходит сейчас в старообрядческий храм и молится за здоровье сына. Да и сам он стал чаще, при любой возможности, заходить на службы.

Самые главные вещи

“Болезнь во мне многое перевернула. О многом я раньше не задумывался, а теперь стал философом. Учусь ценить каждый момент своей жизни. В молодости был порывистым, быстрым на реакции. Сейчас стал вдумчиво ко всему относиться, - рассказывает Юрий. – И еще эта ситуация как будто пелену с глаз сняла, увидел людей иначе. Не случайно говорят: друзья познаются в беде. Некоторые друзья и родственники, с которыми мы тесно дружили, просто тихо исчезли, ушли с горизонта, узнав о моей болезни и материальных проблемах. Зато появляются рядом совершенно другие люди. Совсем неожиданные. Например, мой армейский друг Аркадий из Киева, с которым мы служили когда-то вместе еще в конце 80-х, от кого-то узнал о моей ситуации и передал мне с оказией сколько мог. Друг детства Павел очень помог… А мы с ними не общались давно... Это трогает до слез.

А вообще я научился спокойно ко всему относиться. И теперь точно знаю, что главное в жизни – любить и беречь друг друга, помогать и поддерживать, прощать и быть внимательными, -- cчитает Юрий.

И, конечно, он очень благодарен всем, кто ему помогает. Но про себя он точно знает, что и сам будет помогать другим, как только представится возможность. Всего лишь за полтора года у него серьезно поменялась система ценностей. И самые важные вещи вышли на первое место – любовь, семья, дружба, милосердие.

Сейчас Юрию очень нужна помощь. Ему больше некуда обратиться. Он реально в растерянности и отчаянии. При том, что полон решимости бороться за свое здоровье. Осталось оплатить еще два курса новейшего немецкого препарата Caprelsa - это 5148 евро. Препарат реально помогает в его случае. Нужно завершить курс лечения. Это без превеличений - вопрос жизни человека. И важен каждый звонок, каждая добрая мысль.

Фонд ZIEDOT.LV открыл для Юрия специальный СЧЕТ ПОМОЩИ

Никаких отчислений с перечисленных на счет денег не делается. Вся сумма полностью пойдет на оплату нужного препарата.

Благотворительный телефон 90006383 работает для Юрия Горловича до 23 мая. Стоимость звонка – 1,42 евро.

Помочь можно также, сделав перечисление на счет Юрия Горловича:

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Palīdzība Jurijam Gorlovičam

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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