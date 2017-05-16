Зеленая лампа |

Для 10-летнего Артура Моритиса, о котором программа “Зеленая лампа” на радио Baltkom рассказала во вторник, собрано 3405 евро. На счет мальчика поступило 1824 евро. Было сделано 1268 звонков на благотворительный телефон на сумму 1581 евро.

Огромное спасибо всем помогающим! Сейчас, вместе с уже собранными ранее средствами, на курс специальной реабилитации для Артура собрана практически вся необходимая сумма. Не хватает только 70 евро. Мальчик уже может начинать реабилитацию, чтобы разработать правую руку и ногу, котореы были парализованы после инсульта.

Всего Артур в своей маленькой жизни перенес уже три инсульта, несколько операций. Благодаря усиленным занятиям и постоянной борьбе мамы за его здоровье, мальчик ходит, говорит и нормально развивается. И очередной курс реабилитации на специальной аппаратуре в медицинском центре Poga ему обязательно поможет. Благодаря вам, вашему участию Артур получил новую возможность сделать очередной шаг к здоровью.

Илона, мама Артура, сердечно благодарит всех за помощь ее сыну.

Историю Артура Моритиса можно почитать ЗДЕСЬ

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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