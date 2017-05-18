Зеленая лампа |

В гостях у программы “Зеленая лампа” на радио Baltkom 93.9 FM побывал доктор Игорь Кудрявцев, автор книг "Сила жизни" и "Сила мысли", хорошо известный в Латвии своими занятими по методике “цигун” и собственной системой оздоровления, успешно проверенной на себе.

А путь к сегодняшнему мастерству начинался в далеком 1986 году, когда молодой врач Кудрявцев, работавший в Дорожной поликлинике, получил «повестку с красной полосой» и был срочно отправлен в Чернобыль на ликвидацию последствий аварии на атомной станции.

“Официально нам ничего не говорили. Погрузили в теплушки, где спальные места (нары) мы сами прибивали гвоздями, и отправили в путь. Ехали трое суток. Мы были первыми из Латвии, кто попал в Чернобыль. В соседнем вагоне ехал и доктор Затлерс, а там, на месте, наши палатки стояли рядом. Он был врачом первого батальона, а я – второго, - вспоминает доктор Кудрявцев. – Занимались мы там дезактивацией, лопатами снимали верхний слой земли, загружали в грузовики и увозили. Реактор периодически делал новые выбросы. Так было до тех пор, пока не построили саркофаг. Пробыл я в Чернобыле ровно 72 дня”.

Потом Игорь Кудрявцев вернулся в Латвию, и через некоторое время у него, как и у всех ликвидаторов аварии, начались серьезные проблемы со здоровьем – выпадали зубы, болели почки, позвоночник. Врачи ничем толком помочь не могли. И тогда он сам стал искать и изучать различные методики исцеления. Так и нашел для себя цигун, древнюю китайскую систему, которой более 5000 лет. Проверил на себе – и увидел эффект. Прошли даже жуткие головные боли, от которых ничего не помогало. Ушла бессонница.

Но главное – поменялась система ценностей. “Я стал больше ценить жизнь, наслаждаться каждым ее моментом – все это неповторимо. Меньше стало вещей, которых можно бояться. По сравнению с тем, что можешь потерять, очень многие прежние проблемы становятся неважными”, - рассказал доктор Кудрявцев.

В любых сложных ситуациях, надо брать себя за уши (или как Мюнхгаузен, за волосы) и вытаскивать вверх, уверен Игорь Кудрявцев. Занятия с пациентами он старается проводить на природе, на берегу моря – везде, где есть гармония. Очень рекомендует слушать хорошую музыку. Например, Баха и Моцарта – это, по мнению доктора, очень полезно для здоровья.

“Слушая Баха, мы настраиваем организм. Я часто включаю соло для флейты Баха - это что-то космическое, успокаивает и гармонизирует”.

Доктор рассказал, что ему очень нравится читать старославянские тексты. “Речь идет о богослужебных текстах. Когда читаешь их, мозг сразу перестраивается. Этот шрифт выглядит по-другому – слова длиннее, там есть дополнительные буквы и специальные значки. Когда мы читаем, то внутренне проговариваем текст, а это воздействует на подсознание, - поясняет доктор. - Псалмы и молитвы полезны не только потому, что они соединяют человека с Богом – они еще и лечат своим звучанием... Еще в советское время были проведены уникальные исследования – ученые изучили воздействие звуков на примерах ста тысяч (!) человек, чтобы выяснить, как определенные звуки работают”.

Игорь Кудрявцев рассказал также о “Методике внутренней улыбки”, старинной технике, которую он в модифицированном виде использует на своих занятиях. Улыбаться вообще нужно как можно чаще, считает он. Когда мы поднимаем уголки губ, то задействуем нервные рецепторы, которые находятся на скулах, под глазами, и связаны с центрами мозга, отвечающими, в частности, за производство гормонов счастья – эндорфинов, дофамина, серотонина. Когда мы улыбаемся, мы как будто делаем себе массаж мозга, и он начинает выделять эти полезные вещества.

“Важно помнить, что у нас очень много ресурсов, много возможностей. Ежедневные занятия – это работает. Силы природы, земли, воздух, солнце - все это работает. Наши предки это знали, а мы вот подзабыли. И главное, как бы это банально ни звучало, нужно верить в себя.”, - подчеркнул доктор Кудрявцев.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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