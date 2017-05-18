Зеленая лампа |

Когда человек тяжело болен, приходится слышать фразу “цена жизни”. Бывают случаи, когда и деньги не решают проблемы. В этой истории – решают. Но на данный момент у отчаявшегося человека их нет - а ему надо пропить ещё две упаковки дорогостоящего препарата, чтобы завершить назначенный курс. Иначе весь эффект будет потерян - потраченные деньги, время и усилия окажутся напрасными. Прерывать курс нельзя, а денег уже взять негде. И здесь мы можем помочь. Большая часть суммы уже оплачена.

За два дня с момента выхода в эфир программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom, которая рассказала историю Юрия, для него было собрано 1938 евро - из них 1142 евро было перечислено на его счет и 796 евро поступило от звонков на благотворительный телефон (было принято 639 звонков).

Чтобы пройти до конца курс лечения, рижанину Юрию Горловичу на данный момент нужно еще около 1500 евро.

СЧЕТ ПОМОЩИ Юрию Горловичу.

ТЕЛЕФОН ПОМОЩИ 90006383 (1, 42 евро за звонок). Номер подключен к проекту фонда ziedot.lv "ПОМОЩЬ ЮРИЮ ГОРЛОВИЧУ" до 23 мая. Ваш один звонок может дать серьезный шанс этому человеку.

Сейчас Юрию Горловичу 51 год. В 50 ему поставили диазноз – опухоль щитовидной железы. Была сделана операция, потом пройден курс лучевой терапии, но против этого вида рака щитовидной железы в Латвии нет медикаментов, компенсируемых государством.

Юрий с женой воспитывают 12 летнего сына. Он уже больше 20 лет работает теплотехником. Живут в квартире, за которую выплачивают кредит. Жена - медсестра в детской больнице. Юрий человек активный и отзывчивый. Помогает своим родителям – 90 летнему отцу и 85 летней матери. Однако сейчас помощь нужна ему самому.

Два месяца Юрий жил как тумане – без надежды на будущее. А потом, изучив все нюансы, консилиум врачей постановил, что в его случае есть хороший шанс – появился препарат Caprelsa – недавняя немецкая разработка новейшего поколения и высокой степени эффективности.

Это известие было как свет в конце туннеля. Как будто табличку «Выхода нет» сменили на светящееся табло «ВЫХОД». Но следующая информация повергла Юрия в шок - стоимость курса лечения – около 60 тысяч евро. Иными словами - нужно 5115 евро в месяц. Но препарат, недавно поступивший в арсенал медиков, реально помогает и считается очень эффективным. Только денег таких у Юрия нет.

Служба национального здоровья (Veselības Centrs) выделила стандартную в таких случаях помощь – 14 200 евро (то есть 2674 евро ежемесячно). Сам Юрий должен доплачивать ежемесячно еще 2574 евро. Все сбережения и заначки ушли за пару месяцев. Продали свой гараж, гараж отца. Больше продать нечего и деньги взять неоткуда.

Очень помогли ему на работе, где он бессменно трудился 20 лет. Но сейчас и эти, и все личные средства израсходованы. Продано все, что можно. Жена устроилась на вторую работу. Препарат Юрий принимает уже 6 месяцев, результаты позитивные, болезнь поддается лечению. Врачи дают хорошие прогнозы. Нужны еще два курса. И тогда можно точно оценить результаты и состояние здоровья. Если сейчас прервать лечение, все потраченные деньги и усилия пойдут насмарку. И Юрий решился обратиться за помощью к людям. Ему больше некуда обратиться. Он реально в растерянности и отчаянии. При том, что полон решимости бороться за свое здоровье.

Осталось оплатить еще два курса новейшего немецкого препарата Caprelsa - это 5148 евро. Большая часть денег уже собрана. Препарат реально помогает в его случае. Нужно завершить курс лечения. Это без превеличений - вопрос жизни человека. И важен каждый звонок, каждая добрая мысль.

Фонд ZIEDOT.LV открыл для Юрия специальный СЧЕТ ПОМОЩИ

Никаких отчислений с перечисленных на счет денег не делается. Вся сумма полностью пойдет на оплату нужного препарата.

Благотворительный телефон 90006383 работает для Юрия Горловича до 23 мая. Стоимость звонка – 1,42 евро. Помочь можно также, сделав перечисление на счет Юрия Горловича:

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Palīdzība Jurijam Gorlovičam Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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