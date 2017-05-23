Зеленая лампа |

Для рижанина Юрия Горловича за неделю с момента выхода в эфир программы "Зеленая лампа" на радио на радио Baltkom собрана вся необходимая сумма на покупку препарата против онкологии. Спасибо всем, кто откликнулся и оказал поддержку.

Консилиум врачей постановил, что Юрию может помочь препарат Caprelsa – недавняя немецкая разработка новейшего поколения и высокой степени эффективности.

Чтобы завершить назначенный курс (диагноз – опухоль щитовидной железы), Юрию необходимо принять ещё две упаковки препарата, на покупку которого в семье не было средств - требовалось найти 5148 евро. Все накопления и сбережения были потрачены на лечение. Сейчас средства собраны, и Юрий сможет продолжить курс. Препарат Юрий принимает уже 6 месяцев, результаты позитивные, болезнь поддается лечению. Врачи дают хорошие прогнозы. Деньги на завершающий этап лечения собраны.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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