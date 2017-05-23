Зеленая лампа |

Для рижанина Юрия Горловича за неделю с момента выхода в эфир программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom собрана вся необходимая сумма на покупку препарата против онкологии. Спасибо всем, кто откликнулся и оказал поддержку.

Для Юрия Горловича за неделю собрано 3841 евро. На его счет в фонде ziedot.lv поступило 2301 eiro. На благотворительный телефон было принято 1235 звонков, что составило 1540 евро. Теперь Юрий сможет продолжить и завершить курс.

Узнав об истории Юрия, в программу "Зеленая лампа" обратился представитель компании AkvaLIFE Club в Европе и странах Балтии Андрей Петрович - компания AkvaLIFE решила подарить Юрию ионизатор воды. Вода, пропущенная через этот прибор, приобретает уникальные позезные свойства и благотворно влияет на организм.

Кроме того, чтобы психологически поддержать человека в трудной ситуации, известный рижский доктор Игорь Кудрявцев подарил Юрию Горловичу свои книги "Сила жизни" и "Сила мысли".

Юрий и его семья передают огромную благодарность всем, кто оказал поддержку.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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