Зеленая лампа |

Для 4-летнего Робина, о котором программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom 93.9 FM рассказала во вторник, собрано 1663,75 евро. На счет мальчика поступило 975,75 евро. Было сделано 567 звонков на благотворительный телефон на сумму 706 евро.

Малыш родился с огромным количеством проблем и диагнозов. Из-за генетического сбоя у него серьезная аномалия обеих рук, мальчику нужны специальный уход и питание. Благодаря усилиям родителей, Робин научился ходить за руку, любит сказки и стихи, понимает два языка. Семье очень нужна помощь для оплаты няни, специально подготовленной для ухода за тяжело больными детьми. Услуги няни на 8 часов в неделю стоят в год 256 евро, включая налоги.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Робина до 30 мая. В Ziedot.lv открыт специальный СЧЕТ ПОМОЩИ семье Робина Поммерса.

До рождения сына Аня училась в Латвийском Университете на философском отделении, а позже – на отделении компьютерной графики и параллельно работала. Играла на саксофоне и скрипке, пела в музыкальной группе вместе с мужем, занималась живописью. После окончания школы дизайна поступила в Академию художеств на отделение живописи…

Ребенок был желанный. Они с мужем мечтали, как будут учить его музыке и рисованию, вместе путешествовать... Но когда малыш появился на свет, врач не сразу решился объявить маме реальное положение дел. Ей сообщили, что вес мальчика - 780 граммов... А потом она услышала: “У мальчика на правой ручке нет ладони, не хватает четырех пальчиков. На левой руке не хватает трех пальчиков, ладонь тоже частично отсутствует. Руки с отклонениями в развитии.”

Позднее список медицинских проблем пополнялся и пополнялся. Оказалось, что у малыша редкая генетическая аномалия, с которой врачи в Латвии еще практически не знакомы. В принципе такую аномалию должны были заметить на раннем сроке беременности. Но тогда мама была бы поставлена перед страшным выбором… Сейчас об этом даже подумать жутко. Но всё случилось так, как случилось. Значит, этот малыш должен был появиться на свет.

Ситуация осложнялась тем, что из-за особенностей организма малышу невозможно было проводить лечение – непереносимость антибиотиков, cлишком тонкие вены… Крестили малыша сразу же, в палате интенсивной терапии. Сейчас Робину 4 года. Он серьезный и терпеливый человечек. Первые шаги он научился делать совсем недавно – за ручку с мамой. А вообще приспособился передвигаться по комнате на цветном игрушечном грузовичке, как на коляске: садится в кузов и перебирает ножками. Первый год он даже не осознавал, что у него есть руки – просто держал их за головой. Сейчас научился ручки сводить, указывать на предметы, дотрагиваться до них.

Он мурлыкает песенки, очень любит слушать стихи и сказки. Мама читает ему Маршака, Чуковского, Агнию Барто. Бабушка, приезжающая из Сигулды, читает стихи Ояра Вациетиса. Робин прекрасно понимает все на двух языках – латышском и русском.

Робину всего 4,5 годика. У него есть проблемы с иммунитетом, ему нужно специальное питание. И постоянно, постоянно, постоянно нужны реабилитации и лечение. Это стоит немалых денег. Мама с папой делают все возможное, чтобы оплатить физиотерапию, остеопата, логопеда, эрготерапевта, специального педагога и занятия в бассейне. Ребенка ни на минуту нельзя оставить одного.

Анна – талантливая художница и старается участвовать во всех конкурсах, выставках и проектах, где хоть как-то можно заработать. Она рисует портреты детей на заказ, берется за оформительские работы, занимается дизайном интерьера. У неё много портретов Робушки - крупным планом, только лицо. Cамое удивительное в них – глаза, в которых отражается недетское, какое-то нездешнее космическое знание. Недаром же считается, что особенные дети приходят с особой миссией – изменить в лучшую сторону тех, кто с ними рядом и, в конечном счете, сделать добрее мир.

Надо смириться с мыслью, что у каждого свой путь. Удивительно, что Робин вообще выкарабкался. Это чудо. В конце концов, в жизни есть много испытаний, от которых Бог нас оградил. Мы пытаемся достойно идти своим путем. Раз Бог сотворил Робушку таким, в этом есть какой-то замысел”, - считает Анна.

**КАК ПОМОЧЬ**

Родители делают всё, чтобы помочь Робушке. А для этого, кроме усилий , нужны деньги. Значит, надо работать. Анне нужна помощь на оплату нянечки, которая будет приходить один раз в неделю на 8 часов. Это 256 евро в месяц, включая налоги. Эти 8 часов в неделю дадут возможность Анне заняться работой и оплачивать лечение ребенка. Годовая программа оплаты специальной няни по уходу (8 часов в неделю) стоит 3072 евро.

В фонде Ziedot.lv открыт специальный СЧЕТ ПОМОЩИ семье Робина Поммерса.

Благотворительный телефон 90006383 (1, 42 евро за звонок) работает для Робина до 30 мая.

Деньги можно перечислить также банковским переводом

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Palīdzība Robina Pommera ģimenei

С пожертвований не взимается никаких комиссионных, а также никаких административных расходов.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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