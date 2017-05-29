Зеленая лампа |

Для 4-летнего Робина, о котором программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom 93.9 FM рассказала во вторник, собрана вся необходимая сумма.

На счет мальчика поступило 2066,47 евро. Был сделан 1081 звонок на благотворительный телефон на сумму 1346 евро. Всего собрано 3412, 47 евро. Эта сумма позволит полностью оплатить на год услуги няни, специально подготовленной для ухода за тяжело больными детьми. Спасибо всем, кто помогает!

Малыш родился с огромным количеством проблем и диагнозов. Из-за генетического сбоя у него серьезная аномалия обеих рук, мальчику нужны специальный уход и питание. Семье очень нужна помощь для оплаты няни, специально подготовленной для ухода за тяжело больными детьми. Услуги няни на 8 часов в неделю стоят в год 256 евро, включая налоги. На год это 3072 евро.

Собранной за неделю суммы хватит на оплату годовой программы и даже немножко больше. Все собранные деньги, без отчислений, поступили на счет Робина и пойдут только для него. Помощь специальной нянечки (на 8 часов в неделю) позволит маме Робина заняться работой, чтобы самой оплачивать курсы дорогой реабилитации для ребенка.

Анна Поммере - талантливая художница и старается участвовать во всех конкурсах, выставках и проектах, где хоть как-то можно заработать. У неё много портретов Робушки - крупным планом, только лицо.

C рождения самое удивительное у этого маьчика – его глаза, в которых отражается недетское, какое-то нездешнее знание. Недаром же считается, что особенные дети приходят с особой миссией – изменить в лучшую сторону тех, кто с ними рядом и, в конечном счете, сделать добрее мир.

Родители 4-летнего Робина сердечно благодарят всех, кто помогал!

Рассказ о Робине и его маме здесь.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Робина до вторника, 30 мая.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook!