Зеленая лампа |

13 июня Богдане исполнится 3 годика. Это маленькая принцесса, с красивыми карими глазами, улыбчивая и милая. Таких малышек хочется наряжать в кружевные платья и красивые туфельки, чтобы они танцевали и кружились под музыку. Но мы встретили маленькую Богдану в медицинском центре. Держась за специальные ходунки и с помощью физиотерапевта, она делала первые, неуверенные еще, шаги навстречу маме.

“Мама, ты очень красивая!” – говорит девочка, улыбаясь. Она еще совсем маленькая и уже соскучилась по маме , пока была в кабинете физиотерапевта.

Стоять уверенно и держать равновесие Богдана пока еще тоже не может – она держится только 3-4 секунды, потом падает. Но очень старается. И мама с папой верят, что у дочки все получится. С каждым курсом специальной реабилитации появляются новые результаты. Но сейчас этой маленькой девочке очень нужна наша поддержка, чтобы оплатить помощь специалистов.

Благотворительный телефон программы “Зеленая лампа” на радио Baltkom – 90006383 (1,42 евро) работает для Богданы Будкиной до 6 июня.

В фонде ziedot.lv для нее открыт специальный СЧЕТ ПОМОЩИ. Никаких комиссионных и отчислений с этих денег не берется. Все собранные средства пойдут напрямую на оплату интенсивной реабилитации, на которую семье нужно собрать 3820 евро.

Основное лечение – за свой счет

Девочка родилась преждевременно, очень маленькой – весом 1490 г. И прямо из роддома попала с мамой в Детскую больницу на Виенибас гатве. Там, в палате интенсивной терапии, они провели 2 месяца. А потом их выписали и сказали, что все хорошо. Никаких отклонений не было установлено.

Малышка росла, а мама стала с волнением замечать, что движения у девочки неправильные, тонус повышенный, и забила тревогу. Диагноз - ДЦП, детский церебральный паралич, Богдане поставили только в 1 год и 3 месяца. Нужное и самое дорогое для реабилитации время было потеряно. Что делать и к кому обращаться, родителям никто не подсказал. Они сами начали искать специалистов, стали возить девочку на массаж и физиотерапию. Раз в полгода государство оплачивает таким деткам курс реабилитации в одном из санаториев, но этого совершенно не достаточно. Поэтому все, что можно, семья старалась оплачивать дополнительно и самостоятельно.

“Мы возили дочку в санаторий в Белоруссию, но там совсем другие методики лечения, отличающиеся от наших. А здесь очень хорошие результаты дал курс в центре “Вайвари”, - рассказывает Вита, мама Богданы. – Но день там нам с дочкой обходится в 90 евро. У нас просто нет таких огромных денег”.

Недавно семья обратилась за поддержкой в фонд ziedot.lv.

Кот Пончик и Матрешка

Вита не может отдать дочку в садик, хотя Богдане очень нравится играть с детьми, она очень общительная и жизнерадостная. Поэтому мама старается максимальное время быть рядом с девочкой. Живут они в 40 км от Риги, в Вецумниеки. Несколько дней в неделю, меняясь с мужем, она ездит в Ригу на работу. Папа Богданы много работает, он парикмахер в рижском салоне. Дочку они очень любят, да ее и невозможно не любить. Она ласковая и улыбчивая, как солнышко. Умничка и разумничка.

Дома у Богданы живет любимый котенок Пончик. Она очень любит играть во всякие развивающие игры – собирать кубики, картинки из паззлов. А любимая игрушка Богданы – матрешка. Пришлось купить сразу две – чтобы было больше фрагментов для сборки. Еще ей нравятся добрые мультфильмы – про кота Леопольда, Машу и Медведя, про приключения двух собак - “Леди и бродяга”. А также телепрограмма “Deju lidzī”. Богдане самой очень хочется танцевать. И это у нее обязательно получится.

“Как ни странно, дочке очень нравятся песни Леонида Агутина. Наверное, потому, что они ритмичные и мелодичные”, - смеется Вита.

Семейные ценности

По рекомендациям врачей Богдана должна получать интенсивную терапию каждые три месяца. Пока Богдана маленькая, можно сделать очень многое и успеть закрепить результаты. Лучшее и самое эффективное время для реабилитации – первые три года. Это значит, что занятия нужны постоянно. Это, конечно, тяжелая работа и для девочки, и для ее мамы. И ее надо делать, не позволяя себе никаких перерывов. “Когда я с ней рядом 24 часа, то сразу вижу результаты, - вздыхает Вита. – Но приходится работать, чтобы все занятия оплачивать. А время уходит...”

Вся жизнь этой молодой и красивой мамы выстроена вокруг дочки. Если и были у нее раньше какие-то личные мечты и амбиции, то сейчас есть только одно и главное – чтобы дочка начала ходить. Здоровье. Но в этой семье умеют ценить простые радости каждого дня. “В выходные, когда хорошая погода, идем всей семьей на природу, на озеро. Это просто волшебное время. Богдана очень любит играть в песке. Очень радуется. А я радуюсь, когда она радуется”, - говорит Вита.

Богдана вдруг берет ее за руку и, волнуясь, спрашивает: “Мама, где твое колечко?” Буквально накануне нашей встречи родители Богданы официально поженились. Дочке этот праздник очень понравился. Сейчас она, улыбаясь, констатирует: колечко на месте. Все в порядке. Так получилось, что скромную свадьбу сыграли не сразу, а через несколько лет совместной жизни. Но это с самого начала - замечательная и дружная семья, русско-латышская. И маленькая дочка прекрасно говорит на двух языках.

Как помочь

Сейчас Богдана проходит уже второй по счету курс интенсивной терапии в центре Poga – это 19 дней занятий с физиотерапевтом, эрготерапевтом, остеопатом и неврологом. И специальный курс на аппарате Therra Suit, разработанном по методикам подготовки космонавтов. После первого курса были сразу видны результаты, их нужно закреплять. В 2017-2018 годах, по рекомендации врачей, Богдане обязательно нужно пройти, как минимум, еще два таких курса. Каждый стоимостью - 1910 евро. На два интенсивных курса в 2017-2018 годах семье нужно собрать 3820 евро.

Мы верим, что эта маленькая девочка будет ходить. А потом и танцевать. Нужно только немного помочь Богдане. Каждый ваш звонок – это шанс изменить в лучшую сторону жизнь этой малышки.

Благотворительный телефон программы “Зеленая лампа” на радио Baltkom – 90006383 (1,42 евро) работает для Богданы Будкиной до 6 июня.

В фонде ziedot.lv для нее открыт специальный СЧЕТ ПОМОЩИ. Никаких комиссионных и отчислений с этих денег не берется. Все собранные средства пойдут напрямую на оплату интенсивной реабилитации.

Помочь Богдане можно также перечислением на специально открытый для нее счет:

Fonds "Ziedot.lv", регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK, банковский код HABALV22

Номер счета - LV95HABA0551006150241

Цель - Atbalsts Bogdanai Budkinai

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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