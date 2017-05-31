Зеленая лампа |

1 июня, в четверг, с 14 до 19 часов в Старой Риге пройдет благотворительная Ярмарка сладостей, которую проводят программа Зеленая лампа (радио Baltkom 93.9 FM и фонд Ziedot.lv) и журнал ЛИЛИТ.

Это уникальная возможность на одной площадке, а именно – в уютной кондитерской BakeBerry, попробовать и купить домой кулинарные и кондитерские шедевры от лучших ресторанов и кондитеров Риги и Юрмалы. Воздушные макарони и капкейки от Arbooz, шоколадные трюфели от кондитеров ресторана Riviera, эклеры от Raunas Darzs Eklernica – клубничные, ванильные и всевозможные, канноли от Pizza e Caffe Pikkolo Uno (хрустящие вафельные трубочки с кремом на основе сыра Ricotta с вишней, с фисташками, с кокосом), наполеоны от кондитерской Napoleon.

Cупер-торты готовят рестораны Fabrika и ресторан итальянского певца Аль Бано Felicita, рестораны отелей Grand Palace, Gutenbergs и Baltic Beach. Рестораны кавказской кухни Tbilisi, Aragatz и Armenia представят хачапури разных видов и лепешки c cыром и зеленью. Повар ресторана Armenia приготовит также особое миндальное печенье по старинному армянскому семейному рецепту.

Cвою продукцию для ярмарки предоставили также GanBej, Bhajan Kafe (веганские и вегетарианские кондитерские изыски), Pie Tamuka (знаменитые осетинские пироги), Babooshka, CepuTotres, Fat Pampkin, GanBej, ĪVE edamistaba, Sala, Mājas kūkas, Jūsu Torte, Odda Cake, Sēta.

Участвуют также частные кондитеры Виктория Гранд, Марина Жук, Татьяна Швенк, Ольга Минина.

Испекут свои фирменные торты друзья проекта “Зеленая лампа” радиоведущая Наталья Олесик, Мария Мизула, Дмитрий Батейкин.

За кондитерский прилавок встанут известные актеры Рижского русского театра Алексей Коргин и Екатерина Фролова. В концертной программе участвуют певица Амината, вокальная cтудия Ольги Пирагс, детская песенная студия Тамары Цауркубуле. C детьми будут заниматься аниматоры.

Все деньги, вырученные от продажи вкусностей, пойдут на помощь 3-летней Богдане Будкиной и 9-летней Николь Калныне. У обеих девочек ДЦП, им нужны средства на серьезную реабилитацию – чтобы они могли ходить. Средства пойдут на оплату нескольких лечепбных курсов, запланированных на этот год.

Ждем вас 1 июня с 14 до 19 часов в кафе BakeBerry по адресу: Аудею 11 (Старая Рига, рядом с универмагом Centrs).

Благодарим за отзывчивость и сотрудничество кафе BakeBerry и сеть ресторанов "Resto-Rātors" и лично Витора Равдиве.