Зеленая лампа |

1 июня в Старой Риге пройдет благотворительная Ярмарка сладостей, которую проводят программа Зеленая лампа (радио Baltkom 93.9 FM)и журнал ЛИЛИТ.

Это уникальная возможность на одной площадке, а именно – в уютной кондитерской BakeBerry (ул. Аудею,11), попробовать и купить домой кулинарные и кондитерские шедевры от лучших ресторанов и кондитеров Риги и Юрмалы.

Воздушные макарони и капкейки от Arbooz, шоколадные трюфели от кондитеров ресторана Riviera, эклеры от Raunas Darzs Eklernica – клубничные, ванильные и всевозможные, канноли от Pizza e Caffe Pikkolo Uno (хрустящие вафельные трубочки с кремом на основе сыра Ricotta с вишней, с фисташками, с кокосом), наполеоны от кондитерской Napoleons.

Cупер-торты готовят рестораны Fabrika и ресторан итальянского певца Аль Бано Felicita, рестораны отелей Grand Palace, Gutenbergs и Baltic Beach. Рестораны кавказской кухни Tbilisi, Aragats и Armenia представят хачапури разных видов и лепешки c cыром и зеленью. Повар ресторана Aragats испечет также особое миндальное печенье по старинному армянскому семейному рецепту.

Cвою продукцию для ярмарки предоставили также GanBej, Bhajan Kafe (веганские и вегетарианские кондитерские изыски), Pie Tamuka (знаменитые осетинские пироги), Babooshka, CepuTortеs.lv, Fat Pampkin, GanBej, ĪVE edamistaba, Sala, Mājas kūkas, Jūsu Torte, Odda Cake, Sēta.

Участвуют также частные кондитеры Виктория Гранд, Марина Жук, Татьяна Швенк, Ольга Минина.

Испекут свои фирменные торты, кексы и печенье друзья проекта “Зеленая лампа” радиоведущая Наталья Олесик, Мария Мизула, Дмитрий Батейкин.

За кондитерский прилавок встанут известные актеры Рижского русского театра Алексей Коргин и Екатерина Фролова. Ведущий праздника - шоумен и продюсер Эдгар Торетто. Весь день с нами детская музыкальная студия Тамары Цауркубуле "TAMARA MUSIC STUDIO". В концертной программе участвуют певица Амината, ученики вокальной студии Ольги Пирагс. C детьми будут заниматься аниматоры из компании "Tusovki.lv" и детского клуба "ТИП-ТОП".

На ярмарке можно купить и картины ("Птички"), написанные художницами из компании Sketch Room специальной в помощь детям. Это отличный подарок любому ребенку и украшение детской комнаты.

Все деньги, вырученные от продажи вкусностей, пойдут в помощь 3-летней Богдане Будкиной и 8-летней Николь Калныне. У обеих девочек ДЦП, им нужны средства на серьезную реабилитацию – чтобы они могли ходить. Средства пойдут на оплату нескольких лечебных курсов, запланированных на этот год. Если это сделать вовремя, не затягивая, у малышек - реальный шанс!

Ждем вас 1 июня с 14 до 19 часов в кафе BakeBerry по адресу: Аудею 11 (Старая Рига, рядом с универмагом Centrs).

Благодарим за отзывчивость и сотрудничество кафе BakeBerry и сеть ресторанов "Resto-Rātors".

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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