Зеленая лампа |

На этой неделе программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom помогает собрать деньги на лечение 3-летней Богданы Будкиной. С момента выхода передачи в эфир для Богданы собрано 1488 евро. На счет девочки в фонде ziedot.lv поступило 925.01 евро, плюс было сделано 453 звонка на благотворительный телефон, что составило 563 eiro.

Сегодня, 1 июня, в Старой Риге в помощь Богдане пройдет благотворительная Ярмарка сладостей, которую проводят программа Зеленая лампа (радио Baltkom 93.9 FM)и журнал Лилит. В сотрудничестве с фондом ziedot.lv.

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За кондитерский прилавок встанут известные актеры Рижского русского театра Алексей Коргин и Екатерина Фролова. Ведущий праздника - шоумен и продюсер Эдгар Торетто. Весь день с нами детская музыкальная студия Тамары Цауркубуле "TAMARA MUSIC STUDIO". В концертной программе участвуют певица Амината, ученики вокальной студии Ольги Пирагс. C детьми будут заниматься аниматоры из компании "Tusovki.lv" и детского клуба "ТИП-ТОП".

Все деньги, вырученные от продажи вкусностей, пойдут в помощь 3-летней Богдане Будкиной и 8-летней Николь Калныне. У обеих девочек ДЦП, им нужны средства на серьезную реабилитацию – чтобы они могли ходить. Средства пойдут на оплату нескольких лечебных курсов, запланированных на этот год. Если это сделать вовремя, не затягивая, у малышек - реальный шанс!

Ярмарка - это уникальная возможность на одной площадке, а именно – в уютной кондитерской BakeBerry (ул. Аудею,11), попробовать и купить домой кулинарные и кондитерские шедевры от лучших ресторанов и кондитеров Риги и Юрмалы.

Для оплаты лечения и реабилитации Богданы в фонде ZIEDOT.lV для Богданы Будкиной открыт специальный целевой СЧЕТ ПОМОЩИ.

Никаких комиссионных и отчислений с этих денег не берется. Все собранные средства пойдут напрямую на оплату интенсивной реабилитации, на которую семье нужно собрать 3820 евро.

Благотворительный телефон программы “Зеленая лампа” на радио Baltkom 90006383 (1,42 евро) работает для Богданы Будкиной до 6 июня.

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Мы верим, что эта маленькая девочка будет ходить. Нужно только немного помочь Богдане. Каждый ваш звонок – это шанс изменить в лучшую сторону жизнь этой малышки.

В фонде ZIEDOT.lVдля нее открыт специальный СЧЕТ ПОМОЩИ. Никаких комиссионных и отчислений с этих денег не берется. Все собранные средства пойдут напрямую на оплату интенсивной реабилитации.

Помочь Богдане можно также перечислением на специально открытый для нее счет:

Fonds "Ziedot.lv", регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK, банковский код HABALV22

Номер счета - LV95HABA0551006150241

Цель - Atbalsts Bogdanai Budkinai

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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