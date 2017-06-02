Зеленая лампа |

13 июня Богдане исполнится 3 годика. Это маленькая принцесса, с красивыми карими глазами, улыбчивая и милая. Таких малышек хочется наряжать в кружевные платья и красивые туфельки, чтобы они танцевали и кружились под музыку. Но Богдана ходит, держась за специальные ходунки с колесиками. Cейчас она начала делать первые, неуверенные еще, шаги.

Стоять уверенно и держать равновесие Богдана пока еще тоже не может – она держится только 3-4 секунды, потом падает. Но очень старается. И мама с папой верят, что у дочки все получится. С каждым курсом специальной реабилитации появляются новые результаты и успехи. Но сейчас этой маленькой девочке очень нужна наша поддержка, чтобы оплатить помощь специалистов.

Для Богданы Будкиной на данный момент собрано 1921 евро. На счет девочки поступило 1106 евро. На благотворительный телефон было сделано 656 звонков, что составило 815 евро.

Благотворительный телефон программы “Зеленая лампа” на радио Baltkom – 90006383 (1,42 евро) работает для Богданы Будкиной до 6 июня. В фонде ziedot.lv для нее открыт специальный СЧЕТ ПОМОЩИ. Никаких комиссионных и отчислений с этих денег не берется. Все собранные средства пойдут напрямую на оплату интенсивной реабилитации, на которую семье нужно собрать 3820 евро.

Девочка родилась преждевременно, очень маленькой – весом 1490 г. И прямо из роддома попала с мамой в Детскую больницу на Виенибас гатве. Там, в палате интенсивной терапии, они провели 2 месяца. А потом их выписали и сказали, что все хорошо. Никаких отклонений не было установлено.

Малышка росла, а мама стала с волнением замечать, что движения у девочки неправильные, тонус повышенный, и забила тревогу. Диагноз - ДЦП, детский церебральный паралич, Богдане поставили только в 1 год и 3 месяца. Нужное и самое дорогое для реабилитации время было потеряно. Что делать и к кому обращаться, родителям никто не подсказал. Они сами начали искать специалистов, стали возить девочку на массаж и физиотерапию. Раз в полгода государство оплачивает таким деткам курс реабилитации в одном из санаториев, но этого совершенно не достаточно. Поэтому все, что можно, семья старалась оплачивать дополнительно и самостоятельно.

Недавно семья обратилась за поддержкой в фонд ziedot.lv.

Вита не может отдать дочку в садик, хотя Богдане очень нравится играть с детьми, она очень общительная и жизнерадостная. Поэтому мама старается максимальное время быть рядом с девочкой. Живут они в 40 км от Риги, в Вецумниеки. Несколько дней в неделю, меняясь с мужем, она ездит в Ригу на работу. Папа Богданы много работает, он парикмахер в рижском салоне. Дочку они очень любят, да ее и невозможно не любить. Она ласковая и улыбчивая, как солнышко. Умничка и разумничка.

Дома у Богданы живет любимый котенок Пончик. Она очень любит играть во всякие развивающие игры – собирать кубики, картинки из паззлов. А любимая игрушка Богданы – матрешка. Пришлось купить сразу две – чтобы было больше фрагментов для сборки. Еще ей нравятся добрые мультфильмы – про кота Леопольда, Машу и Медведя, про приключения двух собак - “Леди и бродяга”. А также телепрограмма “Deju lidzī”. Богдане самой очень хочется танцевать. И это у нее обязательно получится.

По рекомендациям врачей Богдана должна получать интенсивную терапию каждые три месяца. Пока Богдана маленькая, можно сделать очень многое и успеть закрепить результаты. Лучшее и самое эффективное время для реабилитации – первые три года. Это значит, что занятия нужны постоянно. Это, конечно, тяжелая работа и для девочки, и для ее мамы. И ее надо делать, не позволяя себе никаких перерывов.

Вся жизнь этой мамы выстроена вокруг дочки. Если и были у нее раньше какие-то личные мечты и амбиции, то сейчас есть только одно и главное – чтобы дочка начала ходить. Здоровье.

Как помочь

Сейчас Богдана проходит уже второй по счету курс интенсивной терапии в центре Poga – это 19 дней занятий с физиотерапевтом, эрготерапевтом, остеопатом и неврологом. И специальный курс на аппарате Therra Suit, разработанном по методикам подготовки космонавтов. После первого курса были сразу видны результаты, их нужно закреплять. В 2017-2018 годах, по рекомендации врачей, Богдане обязательно нужно пройти, как минимум, еще два таких курса. Каждый стоимостью - 1910 евро. На два интенсивных курса в 2017-2018 годах семье нужно собрать 3820 евро.

Мы верим, что эта маленькая девочка будет ходить. А потом и танцевать. Нужно только немного помочь Богдане. Каждый ваш звонок – это шанс изменить в лучшую сторону жизнь этой малышки.

Благотворительный телефон программы “Зеленая лампа” на радио Baltkom – 90006383 (1,42 евро) работает для Богданы Будкиной до 6 июня.

В фонде ziedot.lv для нее открыт специальный СЧЕТ ПОМОЩИ. Никаких комиссионных и отчислений с этих денег не берется. Все собранные средства пойдут напрямую на оплату интенсивной реабилитации.

Помочь Богдане можно также перечислением на специально открытый для нее счет:

Fonds "Ziedot.lv", регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK, банковский код HABALV22

Номер счета - LV95HABA0551006150241

Цель - Atbalsts Bogdanai Budkinai

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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