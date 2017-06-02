Зеленая лампа |

Экс-рижанка, а сейчас очень ответственный сотрудник юридического офиса ООН Anna Litvak с 2010 года занимается благотворительным проектом The Art of Giving Project. Анна придумала его в помощь детям из Латвии, которые растут без родителей.

10 июня состоится очередная благотворительная ярмарка, специально для которой делали свои работы талантливые дети Латвии, в большинстве это дети из социальных центров. Работа Анны связана с дипломатами, политиками, людьми искусства самого высокого уровня. Поэтому ее проект и благотворительную ярмарку поддерживают известные люди – артисты, музыканты, политики. Вырученные средства Анна отправляет в Латвию, и благодаря этому, можно сделать много конкретных дел – оплатить ремонт, купить необходимое оборудование, устроить летний лагерь и многое другое.

Анна Литвак.

В этом году "Зеленая лампа" отправила на ярмарку The Art of Giving Project две работы рижанки Валерии Якимовой. Лерочка специально сделала их в помощь детям и назвала так: «Весь мир – в наших руках». Сейчас, несмотря на проблемы со здоровьем, она учится иконописи в Латвийской Христианской академии. Работы уже долетели до Нью-Йорка, и их назвали очень талантливыми. Лерочка, мы тобой гордимся!

Вот страница проекта Анны Литвак - The Art of Giving Projekt. Спасибо за всем бескорыстную работу и добрые сердца! Мы знаем, что все у вас получится отлично, как всегда!

А вот эта работа Лерочки Якимовой хранится в редакции радио Baltkom 93.9 FM. Лера нам ее подарила после одной из программ "Зеленая лампа", когда мы с актрисой Мирдзой Мартинсоне рассказывали о ней. Вот эта история, она трогает до слез.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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