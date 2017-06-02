Зеленая лампа |

В день защиты детей в Риге прошла благотворительная ярмарка сладостей, которую организовала программа “Зеленая лампа” на радио Baltkom.

Цель ярмарки – помочь собрать деньги на лечение и реабилитацию больных детей, для которых в благотворительном фонде ziedot.lv открыты специальные проекты помощи. Cвою продукцию предоставили лучшие рестораны и кондитерские Риги и Юрмалы. За прилавок встали актеры Рижского русского театра Алексей Коргин и Екатерина Фролова. Концертную программу украсила певица Амината.

Добровольные помощники "Зеленой лампы" Кристина Паничева, Дарья Рыковская и звезды Рижского русского театра Екатерина Фролова и Алексей Коргин за прилавком благотворительной ярмарки.

А завершилась ярмарка сюрпризом - поклонники Рижского русского театра им. Чехова приобрели роскошный двухэтажный торт, который приготовили кондитеры ресторанов Baltic Beach Hotel и подарили его замечательной актрисе, заслуженной артистке Латвии Людмиле Голубевой, у которой в этот день в театре был бенефис по случаю 90(!)-летия.

Все вырученные на ярмарке средства пошли на лечение 3-летней Богданы Будкиной из Вецумниеки и 8-летней Николь Калныни из Добеле.

. Представитель Baltic Beach Hotel Мила Кириллова вручает подарок 3-летней Богдане Будкиной.

“Зеленая лампа” благодарит владельца Baltic Beach Hotel Майкла Аврутина, генерального менеджера Джардано Борри, директора ресторанов Алексея Карпова за поддержку благотворительных иницатив программы.

В фонде ZIEDOT.lVдля 3-летней Богданы Будкиной открыт специальный СЧЕТ ПОМОЩИ. Никаких комиссионных и отчислений с этих денег не берется. Все собранные средства пойдут напрямую на оплату интенсивной реабилитации.

Помочь Богдане можно также перечислением на специально открытый для нее счет:

Fonds "Ziedot.lv", регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK, банковский код HABALV22

Номер счета - LV95HABA0551006150241

Цель - Atbalsts Bogdanai Budkinai

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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