Зеленая лампа |

1 июня, в Международный день защиты детей, в Риге прошла Благотворительная Сладкая ярмарка, которую организовали программа “Зеленая лампа” (радио Baltkom) и журнал Лилит.

Помещение для ярмарки предоставило кафе BakeBerry. Свои изделия представили лучшие рестораны и кондитеры Риги и Юрмалы, а также частные мастера-кондитеры.

Цель ярмарки – помочь собрать деньги на лечение двух девочек с одинаковым дигнозом (ДЦП), для которых в благотворительном фонде ziedot.lv открыты специальные проекты помощи. 3-летней Богдане Будкиной из Вецумниеки и 8-летней Николь Калныне из Добеле нужны средства на серьезную реабилитацию – чтобы они могли ходить.

Организаторы и родители девочек от всей души благодарят рестораны, кафе и кондитерские, которые откликнулись и предоставили свои изделия для этого доброго дела. За несколько часов во время Сладкой ярмарки было собрано 1230 евро.

А завершилось все сюрпризом - поклонники Рижского русского театра им. Чехова приобрели роскошный двухэтажный торт, приготволенный кондитерами ресторанов Baltic Beach Hotel, и подарили его замечательной актрисе Людмиле Голубевой, у которой в этот день в театре был бенефис по случаю ее 90(!)-летия.

На ярмарке были представлены волшебные капкейки от Arbooz, шоколадные трюфели от ресторана Riviera, эклеры от Raunas Darzs Eklernica, канноли с рикоттой от Pizza e Caffe Pikkolo Uno, cупер-торты от ресторанов Fabrika и Felicita, ресторана отеля Grand Palace и чудесные пирожные от Gutenbergs.

Рестораны кавказской кухни Aragats, Tbilisi и Armenia приготовили хачапури разных видов, лепешки c cыром и зеленью, особое миндальное печенье. Cвою продукцию для ярмарки предоставили также GanBej (несколько красивых тортов), Bhajan Kafe(веганские и вегетарианские кондитерские изыски), Pie Tamuka(знаменитые осетинские пироги), Napoleons (пироги и крендели на заказ), Babooshka, CepuTortеs.lv, Fat Pampkin, GanBej, ĪVE edamistaba (Langere.lv), Sala, Mājas kūkas, Jūsu Torte, Odda Cake, Sēta.

Частные кондитеры Виктория Гранд, Марина Жук, Татьяна Швенк, Ольга Минина порадовали настоящими кулинарными шедеврами. Испекли свои фирменные кексы и печенье друзья проекта “Зеленая лампа” - радиоведущая Наталья Олесик, Мария Мизула, а Дмитрий Батейкин порадовал замечательным шоколадным тортом с клубникой.

За кондитерский прилавок встали известные актеры Рижского русского театра Алексей Коргин и Екатерина Фролова.

Праздник получился замечательный, благодаря людям, которые его готовили. Это настоящие профессионалы своего дела. Просто беззаветно работали пять часов (!) подряд музыкант и педагог Тамара Цауркубуле ** и ребята из Tamara Music Studio, а также шоумен и продюсер **Эдгар Торетто, который в режиме нон-стоп вел обширную программу.

На снимках: (вверху) Тамара Цауркубуле, Эдгар Торетто с маленькой исполнительницей; (внизу) внуки Ольги Пирагс Анжелика и Алекс (дуэт) и Павел Фомкин.

Для гостей ярмарки выступали: Павел Фомкин (вокал и гитара), Вадим Киула (ученик гитарной школы Виктора Евдокимова), Диана Губермане (вокал)и гитарист Эдуардс Блументалс, Адрия Асаре (педагог Ирена Трубина). А также юные исплнители из Tamara Music Studio: Лера Лапина, Вадим Пинегин, Соня Богатищева, Соня Самилова, Лера Лобан, Оксана Ермак, Лев Прудникович, Элина Апанасова, Артем Апанасов, Ника Майорова, Лера Васермане, Лена Кудрявцева, Саманта Кабакова, София Никитина, Катя Карнакова, Анна Голубова, Никита Лебедев, Виктория Миларадова, Стелла Тумановска, Дженифер Патриция Пиваруне, Дарья Чеботарева, Габриелла Рина Бабаян, Карина Якушенок, Лаура Солдане, Софья Рапопорт, Николай Марков, Мария Батова, Лайма Саминя, Адель Юрченко, Олег Булгаков - спасибо каждому!

Специальным гостем праздника была певица Амината - она вместе с гитаристом исполнила несколько песен, мгновенно покорив зрителей.

В концертной программе участвовали и ученики вокальной студии Ольги Пирагс, в том числе и ее внучка Анжелика и внук Алекс.

Маленьких гостей ярмарки в течение пяти часов веселили и развлекали аниматоры из компании Tusovki Lv и Детского клуба "Тип-Топ". Это настоящие мастера праздника.

Художницы из студии Sketch Room cпециально для праздника "Зеленой лампы" написали картины - "Птички", отличный подарок любому ребенку.

Эти картины (холст, акрил, 30х30 см) можно заказать по интернету. А деньги за "Птичек" (33 евро за картину) пойдут на специальный счет помощи маленьким Богдане и Николь.

Еще на ярмарке была особая гостья: маленькая Богдана, которой мы собирали деньги на лечение, приехала вместе с мамой. И мы верим, что, благодаря участию такого большого количества людей и очень доброй энергии, 3-летняя девочка сможет ходить.

Маленькой Богдане очень понравилось на празднике.

Все деньги, вырученные от продажи вкусностей - 1230 евро - пойдут на лечение 3-летней Богданы Будкиной и 8-летней Николь Калныни - на оплату нескольких лечебных курсов, запланированных на этот год.

Благодарим за отзывчивость и сотрудничество кафе BakeBerry и сеть ресторанов "Resto-Rātors".

Большое спасибо всем волонтерам, друзьям и коллегам - за помощь и поддержку. Отдельная благодарность за прекрасные фотографии Марии Окулевич, маме маленького Тимофея, который также недавно был героем программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom. А на нашем празднике он был одним из самых активных гостей.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook!