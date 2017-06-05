Зеленая лампа |

13 июня Богдане исполнится 3 годика. Лучшим подарком для семьи будет, если соберутся деньги на необходимый сейчас курс лечения.

Богдана - – очень обаятельный и добрый маленький человек. Умная и старательная. Это тот случай, когда диагноз ДЦП не затронул умственное и эмоциональное развитие. Но у малышки проблемы с двигательными функциями. Врачи говорят, что если до 5 лет делать всё возможное и не прерывать лечебных реабилитаций, её можно поставить на ноги. Сейчас как раз подошло врем я очередного курса, оплатить который в данный момент нечем. Мама просит помощи.

Для этой конкретной цели в фонде ZIEDOT.lV для Богданы Будкиной открыт специальный целевой СЧЕТ ПОМОЩИ. Никаких комиссионных и отчислений с этих денег не берется. Все собранные средства пойдут напрямую на оплату интенсивной реабилитации, на которую семье нужно собрать 3820 евро.

Благотворительный телефон программы “Зеленая лампа” на радио Baltkom – 90006383 (1,42 евро) работает для Богданы Будкиной до 6 июня.

Для 3-летней Богданы Будкиной, о которой программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom 93.9 FM рассказала во вторник, cобрано 2652 евро. На счет девочки поступило 1528 евро. Было сделано 905 звонков на благотворительный телефон на сумму 1124 евро. Спасибо всем, кто помогает !

Это маленькая принцесса, с красивыми карими глазами, улыбчивая и милая. Таких малышек хочется наряжать в кружевные платья и красивые туфельки, чтобы они танцевали и кружились под музыку. Но мы встретили маленькую Богдану в медицинском центре. Держась за специальные ходунки с колесиками, с помощью доктора-физиотерапевта, она делала первые, неуверенные еще, шаги навстречу маме.

Стоять уверенно и держать равновесие Богдана пока еще тоже не может – она держится только 3-4 секунды, потом падает. Но очень старается. С каждым курсом специальной реабилитации появляются новые результаты. Но сейчас этой маленькой девочке очень нужна наша поддержка, чтобы оплатить помощь специалистов.

Недавно семья обратилась за поддержкой в фонд ZIEDOT.lV. Живут они в 40 километрах от Риги, к врачам добираются автобусом. По рекомендациям врачей Богдана должна получать интенсивную терапию каждые три месяца. Пока Богдана маленькая, можно сделать очень многое и успеть закрепить результаты. Самое эффективное время для реабилитации – до 5 лет. Это значит, что занятия нужны постоянно. Это, конечно, тяжелая работа и для девочки, и для ее мамы. И ее надо делать, не позволяя себе никаких перерывов.

Как помочь

Сейчас Богдана проходит уже второй по счету курс интенсивной терапии в центре Poga – это 19 дней занятий с физиотерапевтом, эрготерапевтом, остеопатом и неврологом. И специальный курс на аппарате Therra Suit, разработанном по методикам подготовки космонавтов. После первого курса были сразу видны результаты, их нужно закреплять. В 2017-2018 годах, по рекомендации врачей, Богдане обязательно нужно пройти, как минимум, еще два таких курса. Каждый стоимостью - 1910 евро. На два интенсивных курса в 2017-2018 годах семье нужно собрать 3820 евро. Мы верим, что эта маленькая девочка будет ходить. Нужно только немного помочь Богдане. Каждый ваш звонок – это шанс изменить в лучшую сторону жизнь этой малышки.

Благотворительный телефон программы “Зеленая лампа” на радио Baltkom – 90006383 (1,42 евро) работает для Богданы Будкиной до 6 июня.

В фонде ziedot.lv для нее открыт специальный СЧЕТ ПОМОЩИ. Никаких комиссионных и отчислений с этих денег не берется. Все собранные средства пойдут напрямую на оплату интенсивной реабилитации.

Помочь Богдане можно также перечислением на специально открытый для нее счет:

Fonds "Ziedot.lv", регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK, банковский код HABALV22

Номер счета - LV95HABA0551006150241

Цель - Atbalsts Bogdanai Budkinai

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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