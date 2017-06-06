Зеленая лампа |

С первого взгляда на эту девочку начинаешь улыбаться - такая она милая. Веснушки и облако светлых кудряшек делают её похожей на солнышко. Когда мы зашли в квартиру, малышка увлеченно смотрела по телевизору “Машу и Медведя”. Это её любимые герои. Сразу и не подумаешь, что у Николь с рождения тяжелый диагноз – ДЦП, и она не может ходить и говорит с трудом. Случай этот – вовсе не безнадежный.

Девочку можно поставить на ноги.

Благотворительный телефон программы “Зеленая лампа” на радио Baltkom – 90006383 (1,42 евро) работает для 8-летней Николь Калныни до 12 июня.

CЧЕТ ПОМОЩИ

Деньги нужны на оплату лечебного курса в Словакии. После первой поездки в этот медицинский центр Николь впервые в жизни встала на ноги. Сейчас нужен повторный курс - чтобы она начала самостоятельно ходить.

Бабушка вместо мамы

В подобных историях обычно главная героиня (во всех смыслах) – мама. Именно материнская любовь – невероятная движущая сила, способная творить чудеса. Для Николь это – бабушка Кристина. Девочке 8 лет. Она живет в Добеле с папой и бабушкой. Так случилось, что - без мамы.

“У нас такая необычная семья – Николь, ее папа (мой сын) и я, - рассказывает бабушка Кристина, симпатичная женщина, которую бабушкой назвать очень сложно. – Мама Николь уехала за границу, когда дочке было 3 годика. С тех пор она девочку не видела и ничем не помогала. Несколько раз звонила, интересовалась. Николь, конечно, помнит маму и переживает, но ничего не спрашивает. Но лучше бы этих редких звонков не было. Каждый раз для ребенка – травма”.

Семья старается справиться самостоятельно. Но им очень трудно. Бабушка много работает. Папа Николь периодически уезжает на заработки за границу. Все деньги идут на лечение девочки. Вся жизнь этой маленькой семьи построена исключительно вокруг Николь.

Большинство из таких детей, как Николь, при усиленном квалифицированном лечении могут встать на ноги и получить трудоспособное и полноценное будущее. Николь - просто ребенок, попавший в крайне трудную ситуацию, у которого есть шансы стать полноценным взрослым человеком.

При родах ребенок сильно пострадал. К счастью, малышку удалось спасти. А потом ее выписали домой, но диагноз врачи не могли ей поставить еще долго. Только после года родители узнали, что у Николь – ДЦП, детский церебральный паралич. Болезнь затронула обе ручки, ножки и способность говорить.

Драгоценное время было потеряно. Лечение и реабилитацию нужно начинать как можно быстрее, если до года сделать очень важные вещи, то результат очевиден.

Сейчас Николь – 8 лет. У нее большие проблем с движением и равновесием, сильная спастика ног и рук. Особенно повреждена правая рука. Девочке очень трудно двигаться, ходить она не может, но ей очень хочется встать на ноги и сделать первые шаги. Пока что она может стоять на коленках и довольно быстро передвигается по комнате, опираясь на коленки и локти. Самостоятельно есть, держать ложку или вилку в руке ей тоже трудно. Речь у Николь повреждена, она говорит по слогам и очень-очень старается, а папа с бабушкой ее отлично понимают.

Когда папа уезжает на заработки за границу, бабушка остается с малышкой одна. Дело осложняется тем, что всех нужных специалистов в маленьком Добеле нет. В школе – только логопед. Бабушка оплачивает дополнительно лечебные массажи. Более серьезная реабилитация доступна в Риге.

В 2014 году Николь сделали операцию в немецкой клинике в Мюнхене – удлиняли мышцы в ногах. У таких деток мышцы не успевают за ростом костей. B Германию семье пришлось пережить много стрессов. “В Мюнхене мы были на стоянке супермаркета как раз в то время, когда террорист открыл огонь у торгового центра. Было очень страшно. А когда в Словакии проходили курс интенсивной терапии, у нас украли машину, на которой мы приехали. Вышли, а машины со всеми нашими вещами - нигде нет. Cлава Богу, Николь была в своей инвалидной коляске. А то бы пришлось её на руках носить… ”, - вспоминает Кристина. Ей даже сейчас рассказывать трудно, сколько им пришлось тогда пережить.

Чудо и первые шаги

Два года назад Кристине посоветовали обратиться в клинику в Словакии. Это простая клиника «Адели» в маленьком городке. Но с очень высокой квалификацией специалистов. С помощью фонда ziedot.lv тогда удалось собрать деньги на поездку туда. “Две недели с Николь занимались самые разные специалисты, практически в режиме нон-стоп, по несколько человек параллельно, в комплексе. Это была очень интенсивная программа. После этой клиники Николь начала ходить – делать шаги, держась за руки взрослых. Это было невероятное счастье! Врачи сказали, что у неё хорошие шансы крепко встать на ноги, ” – рассказывает Кристина.

В прошлом году Николь исполнилось 7 лет, и ее отвели (вернее, - отвезли в коляске) в первый класс. В Добеле нет специального финансирования для оплаты специалистов по работе с особыми детьми. Но Христианская школа в порядке эксперимента берет в класс по два ученика с особыми потребностями - чтобы воспитывать в детях терпимость, внимательность к проблемам других и доброту. Есть два кабинета, которые руководство школы устроило для специальных нужд. В классе, куда приняли Николь, учится семь деток. Ей очень нравится учиться. Она считает, читает по слогам, решает примеры...

Николь спешит в школу, как на праздник. Для неё это огромная радость и даже удовольствие. И с каждым днем, с каждым новым усилием проявляются результаты.

Ну а дома комната Николь похожа на сказочный домик . Она настоящая девочка. У нее много красивых кукол, мишек, кукольные домики ... А ещё ей очень нравится мультфильм “Холодное сердце” (Frozen) про двух диснеевских принцесс – Анну и Эльзу. По характеру она сама похожа на Анну – такая же мечтательница и оптимистка. А мечта у неё, самая что ни на есть “принцессная” – нарядиться однажды в воздушное платье и красивые туфельки. Но для этого надо вылечить ножки – чтобы скинуть тяжелые ортопедические боты.

В принципе эта мечта – достижимая. Просто над ней надо очень много работать, это ежедневный труд – физиотерапия, массажи, занятия в бассейне, с логопедом и другими специалистами. А главное – на все это постоянно нужны деньги.

А мы можем немного помочь. У нее все должно получиться.

Сейчас Николь очень необходим еще один курс реабилитации в центре "Адели", в Словакии. На оплату курса семье нужно собрать – 3923 евро.

Как помочь

Через интернет

В фонде ziedot.lv для Николь Калнини открыт СЧЕТ ПОМОЩИ

Банковский перевод

Fonds "Ziedot.lv"

SWEDBANK, регистрационный номер: 40008078226

Банковский код - HABALV22

Номер счёта - LV95HABA0551006150241

Цель - Atbalsts Nikolai Kalniņai

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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