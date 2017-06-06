Зеленая лампа |

13 июня Богдане исполнится 3 годика. Лучшим подарком для семьи cтало то, что после выхода в эфир программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom для девочки собраны деньги на очень нужный курс лечения.

На счет девочки в фонде ziedot.lv поступило 1993 евро. Было сделано 1234 звонка на благотворительный телефон на сумму 1534 евро. Всего собрано 3527 евро. Недостающая сумма будет добавлена из средств, собранных во время благотворительной кондитерской ярмарки, которую "Зеленая лампа" провела 1 июня,в день защиты детей. Спасибо всем, кто помогает !

Богдана - – очень обаятельный и добрый маленький человек. Умная и старательная. Это тот случай, когда диагноз ДЦП не затронул умственное и эмоциональное развитие. Но у малышки проблемы с двигательными функциями. Врачи говорят, что если до 5 лет делать всё возможное и не прерывать лечебных реабилитаций, её можно поставить на ноги. Сейчас как раз подошло время очередного курса.

Для этой конкретной цели в фонде ZIEDOT.lV для Богданы Будкиной открыт специальный целевой СЧЕТ ПОМОЩИ. Никаких комиссионных и отчислений с этих денег не берется. Все собранные средства пойдут напрямую на оплату интенсивной реабилитации.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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