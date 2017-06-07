Зеленая лампа |

Для 8-летней Николь Калнини из Добеле, о которой программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom рассказала во вторник, собрано 1436, 64 евро. На счет девочки поступило 1189 евро. Было сделано 199 звонков на сумму 247 евро.

Девочка растет без мамы, с папой и бабушкой. С рождения у нее ДЦП, детский церебральный паралич. Семья просит помощи на оплату лечения в клинике Словакии. После первого курса Николь впервые в жизни встала на ноги. Сейчас нужен следующий курс, чтобы она начала ходить. Стоимость курса 3923 евро.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Николь Калныни до 13 июня.

CЧЕТ ПОМОЩИ

В подобных историях обычно главная героиня (во всех смыслах) – мама. Именно материнская любовь – невероятная движущая сила, способная творить чудеса. Для Николь это – бабушка Кристина. Девочке 8 лет. Она живет в Добеле с папой и бабушкой. Так случилось, что - без мамы.

“У нас такая необычная семья – Николь, ее папа (мой сын) и я, - рассказывает бабушка Кристина, симпатичная женщина, которую бабушкой назвать очень сложно. – Мама Николь уехала за границу, когда дочке было 3 годика. С тех пор она девочку не видела и ничем не помогала. Несколько раз звонила, интересовалась. Николь, конечно, помнит маму и переживает, но ничего не спрашивает. Но лучше бы этих редких звонков не было. Каждый раз для ребенка – травма”.

Семья старается справиться самостоятельно. Но им очень трудно. Бабушка много работает. Папа Николь периодически уезжает на заработки за границу. Все деньги идут на лечение девочки. Вся жизнь этой маленькой семьи построена исключительно вокруг Николь.

Большинство из таких детей, как Николь, при усиленном квалифицированном лечении могут встать на ноги и получить трудоспособное и полноценное будущее. Она сильно пострадала при родах. К счастью, малышку удалось спасти. Только после года родители узнали, что у Николь – ДЦП, детский церебральный паралич. Болезнь затронула обе ручки, ножки и способность говорить.

Сейчас Николь – 8 лет. У нее большие проблем с движением и равновесием, спастика ног и рук. Особенно повреждена правая рука. Девочке трудно двигаться, ходить она не может, но ей очень хочется встать на ноги и сделать первые шаги. Пока что она довольно быстро передвигается по комнате, опираясь на коленки и локти. Самостоятельно есть, держать ложку в руке ей тоже трудно. Речь у Николь повреждена, она говорит по слогам и очень старается.

Когда папа уезжает на заработки за границу, бабушка остается с малышкой одна. Дело осложняется тем, что всех нужных специалистов в маленьком Добеле нет. В школе – только логопед. Бабушка оплачивает дополнительно лечебные массажи. Более серьезная реабилитация доступна в Риге.

Чудо и первые шаги

В 2014 году Николь сделали операцию в немецкой клинике в Мюнхене – удлиняли мышцы в ногах. А два года назад семье посоветовали обратиться в клинику в Словакии. Это простая клиника «Адели» в маленьком городке. Но с очень высокой квалификацией специалистов. С помощью фонда ziedot.lv тогда удалось собрать деньги на поездку туда. “Две недели с Николь занимались самые разные специалисты, практически в режиме нон-стоп, по несколько человек параллельно, в комплексе. Это была очень интенсивная программа. После этой клиники Николь начала ходить – делать шаги, держась за руки взрослых. Это было невероятное счастье! Врачи сказали, что у неё хорошие шансы крепко встать на ноги, ” – рассказывает Кристина.

Ну а дома комната Николь похожа на сказочный домик . Она настоящая девочка. У нее много красивых кукол, мишек, кукольные домики ... И мечта у неё, самая “принцессная” – нарядиться однажды в воздушное платье и красивые туфельки. Но для этого надо вылечить ножки – чтобы скинуть тяжелые ортопедические боты.

В принципе эта мечта – достижимая. Но это ежедневный труд – физиотерапия, массажи, занятия в бассейне, с логопедом и другими специалистами. А главное – на все это нужны деньги. А мы можем немного помочь. У нее все должно получиться.

Сейчас Николь необходим еще один курс реабилитации в центре "Адели", в Словакии. На оплату курса семье нужно собрать – 3923 евро.

Как помочь

Благотворительный телефон программы “Зеленая лампа” на радио Baltkom – 90006383 (1,42 евро) работает для 8-летней Николь Калныни до 13 июня. Через интернет

В фонде ziedot.lv для Николь Калнини открыт СЧЕТ ПОМОЩИ

Банковский перевод

Fonds "Ziedot.lv"

SWEDBANK, регистрационный номер: 40008078226

Банковский код - HABALV22

Номер счёта - LV95HABA0551006150241

Цель - Atbalsts Nikolai Kalniņai

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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