Зеленая лампа |

Для 8-летней Николь Калнини из Добеле, о которой программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom рассказывала во вторник, собрано 1773,64 евро. На счет девочки поступило 1356,64 евро. Было сделано 336 звонков на сумму 417 евро.

Девочка растет без мамы, с папой и бабушкой. С рождения у нее детский церебральный паралич. Семья просит помощи на оплату лечения в клинике Словакии. После первого курса Николь впервые в жизни встала на ноги. Сейчас нужен следующий курс, чтобы она начала ходить. Стоимость курса 3923 евро.

Благотворительный телефон программы “Зеленая лампа” на радио Baltkom – 90006383 (1,42 евро) работает для 8-летней Николь Калныни до 13 июня.

CЧЕТ ПОМОЩИ

Бабушка вместо мамы

В подобных историях обычно главная героиня (во всех смыслах) – мама. Именно материнская любовь – невероятная движущая сила, способная творить чудеса. Для Николь это – бабушка Кристина. Девочке 8 лет. Она живет в Добеле с папой и бабушкой. Так случилось, что - без мамы.

“У нас такая необычная семья – Николь, ее папа (мой сын) и я, - рассказывает бабушка Кристина, симпатичная женщина, которую бабушкой назвать очень сложно. – Мама Николь уехала за границу, когда дочке было 3 годика. С тех пор она девочку не видела и ничем не помогала. Несколько раз звонила, интересовалась. Николь, конечно, помнит маму и переживает, но ничего не спрашивает. Но лучше бы этих редких звонков не было. Каждый раз для ребенка – травма”.

Семья старается справиться самостоятельно. Но им очень трудно. Бабушка много работает. Папа Николь периодически уезжает на заработки за границу. Все деньги идут на лечение девочки. Вся жизнь этой маленькой семьи построена исключительно вокруг Николь.

Николь с папой и бабушкой, папиной мамой.

Большинство из таких детей, как Николь, при усиленном квалифицированном лечении могут встать на ноги и получить трудоспособное и полноценное будущее. Она сильно пострадала при родах. К счастью, малышку удалось спасти. А потом ее выписали домой, но диагноз врачи не могли ей поставить долго. Только после года родители узнали, что у Николь – ДЦП, детский церебральный паралич. Болезнь затронула обе ручки, ножки и способность говорить.

Сейчас Николь – 8 лет. У нее большие проблем с движением и равновесием, сильная спастика ног и рук. Особенно повреждена правая рука. Девочке очень трудно двигаться, ходить она не может, но ей очень хочется встать на ноги и сделать первые шаги. Пока что она может стоять на коленках и довольно быстро передвигается по комнате, опираясь на коленки и локти. Самостоятельно есть, держать ложку или вилку в руке ей тоже трудно. Речь у Николь повреждена, она говорит по слогам и очень-очень старается.

Когда папа уезжает на заработки за границу, бабушка остается с малышкой одна. Дело осложняется тем, что всех нужных специалистов в маленьком Добеле нет. В школе – только логопед. Бабушка оплачивает дополнительно лечебные массажи. Более серьезная реабилитация доступна в Риге.

В 2014 году Николь сделали операцию в немецкой клинике в Мюнхене – удлиняли мышцы в ногах. А два года назад семье посоветовали обратиться в клинику в Словакии. Это простая клиника «Адели» в маленьком городке. Но с очень высокой квалификацией специалистов. С помощью фонда ziedot.lv тогда удалось собрать деньги на поездку туда. “Две недели с Николь занимались самые разные специалисты, практически в режиме нон-стоп, по несколько человек параллельно, в комплексе. Это была очень интенсивная программа. После этой клиники Николь начала ходить – делать шаги, держась за руки взрослых. Это было невероятное счастье! Врачи сказали, что у неё хорошие шансы крепко встать на ноги, ” – рассказывает Кристина.

Николь в клинике на реабилитации

Эта мечта – достижимая. Просто над ней надо много работать, это ежедневный труд – физиотерапия, массажи, занятия в бассейне, с логопедом и другими специалистами. А главное – на все это постоянно нужны деньги. А мы можем немного помочь. У нее все должно получиться.

Сейчас Николь очень необходим еще один курс реабилитации в центре "Адели", в Словакии. На оплату курса семье нужно собрать – 3923 евро.

Как помочь

Благотворительный телефон программы “Зеленая лампа” на радио Baltkom – 90006383 (1,42 евро) работает для 8-летней Николь Калныни до 13 июня.

Помочь можно на страничке Николь Через интернет

В фонде ziedot.lv для Николь Калнини открыт СЧЕТ ПОМОЩИ

Банковский перевод

Fonds "Ziedot.lv"

SWEDBANK, регистрационный номер: 40008078226

Банковский код - HABALV22

Номер счёта - LV95HABA0551006150241

Цель - Atbalsts Nikolai Kalniņai

Работа 8-летней Николь, сделанная ею в школе с помощью учителей. Главное в ее жизни - Бог, папа, бабушка.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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