Зеленая лампа |

10 июня Латвия присоединится к празднованию международного, отмечаемого более чем в 100 странах, дня здоровья - Global Wellness Day.

С 12.00 до 17.00 на площадке перед зданием санатория Кемери в Юрмале всем желающим , взрослым и детям, можно будет попробовать для себя самые разные виды оздоровительных практик, от массажа и диагностических процедур до йоги и мастер-классов по цигун и различным видам медитаций. Девиз мероприятия “Один день может изменить всю твою жизнь”.