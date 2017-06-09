Зеленая лампа |

Для 8-летней Николь Калнини из Добеле, о которой программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom, собрано 2294,64 евро. На счет девочки поступило 1684,64 евро. Был сделан 491 звонок на благотворительный телефон на сумму 610 евро.

Девочка растет без мамы, с папой и бабушкой. С рождения у нее детский церебральный паралич. Семья просит помощи на оплату лечения в клинике Словакии. После первого курса Николь впервые в жизни встала на ноги. Сейчас нужен следующий курс, чтобы она начала ходить. Стоимость курса 3923 евро.

Благотворительный телефон 90006383 работает для Николь до 13 июня. Стоимость звонка – 1,42 евро.

Специально для Николь открыт CЧЕТ ПОМОЩИ

Николь живет в Добеле с папой и бабушкой. Так случилось, что - без мамы. “У нас такая необычная семья – Николь, ее папа (мой сын) и я, - рассказывает бабушка Кристина, симпатичная женщина, которую бабушкой назвать очень сложно. – Мама Николь уехала за границу, когда дочке было 3 годика. С тех пор она девочку не видела и ничем не помогала ”.

Семья старается справиться самостоятельно. Но им очень трудно. Бабушка много работает. Папа Николь периодически уезжает на заработки за границу. Все деньги идут на лечение девочки. Вся жизнь этой маленькой семьи построена исключительно вокруг Николь.

Сейчас Николь – 8 лет. У нее большие проблем с движением и равновесием, сильная спастика ног и рук. Особенно повреждена правая рука. Девочке очень трудно двигаться, ходить она не может, но ей очень хочется встать на ноги и сделать первые шаги. Самостоятельно есть, держать ложку или вилку в руке ей тоже трудно. Речь у Николь повреждена, она говорит по слогам и очень-очень старается.

В 2014 году Николь сделали операцию в немецкой клинике в Мюнхене – удлиняли мышцы в ногах. А два года назад семье посоветовали обратиться в клинику в Словакии. Это простая клиника «Адели» в маленьком городке. Но с очень высокой квалификацией специалистов. С помощью фонда ziedot.lv тогда удалось собрать деньги на поездку туда. “Две недели с Николь занимались самые разные специалисты, по несколько человек параллельно, в комплексе. Это была очень интенсивная программа. После этой клиники Николь начала делать шаги, держась за руки взрослых. Это было счастье! Врачи сказали, что у неё хорошие шансы встать на ноги, ” – рассказывает Кристина.

Сейчас Николь очень необходим еще один курс реабилитации в центре "Адели", в Словакии. Специалисты считают, что у девочки – реальный шанс начать ходить. Стоимость курса – 3923 евро.

Как помочь

Благотворительный телефон программы “Зеленая лампа” на радио Baltkom – 90006383 (1,42 евро) работает для 8-летней Николь Калныни до 13 июня. Через интернет

В фонде ziedot.lv для Николь Калнини открыт СЧЕТ ПОМОЩИ

Банковский перевод

Fonds "Ziedot.lv"

SWEDBANK, регистрационный номер: 40008078226

Банковский код - HABALV22

Номер счёта - LV95HABA0551006150241

Цель - Atbalsts Nikolai Kalniņai

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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