"Зеленая лампа": для 8-летней Николь собрана вся сумма

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Зеленая лампа | 12 июня 2017 года, 11:06

Для 8-летней Николь Калнини из Добеле, о которой программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom , полностью собрана вся сумма, необходимая для оплаты курса лечения в клинике Словакии. Всего собрано 3370,64 евро.

На счет девочки поступило 2482,64 евро. Было сделано 715 звонков на благотворительный телефон на сумму 888 евро. Сумма за телефонные звонки будет причислена к общей сумме на счету во вторник.

Благотворительный телефон программы “Зеленая лампа” на радио Baltkom90006383 (1,42 евро) еще работает для Николь до завтра, 13 июня. Все поступившие на счет деньги пойдут исключительно для Николь и будут, без каких-либо отчислений, перечислены в клинику.

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Девочка растет без мамы, с папой и бабушкой. С рождения у нее детский церебральный паралич. После первого курса Николь впервые в жизни встала на ноги. Врачи надеются, что, благодаря следующему курсу интенсивной реабилитации, девочка сможет ходить. Огромное спасибо всем! Папа и бабушка девочки благодарят всех за помощь!

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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