Зеленая лампа |

Для 8-летней Николь Калнини из Добеле, о которой программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom , полностью собрана вся сумма, необходимая для оплаты курса лечения в клинике Словакии. Всего собрано 3370,64 евро.

На счет девочки поступило 2482,64 евро. Было сделано 715 звонков на благотворительный телефон на сумму 888 евро. Сумма за телефонные звонки будет причислена к общей сумме на счету во вторник.

Благотворительный телефон программы “Зеленая лампа” на радио Baltkom – 90006383 (1,42 евро) еще работает для Николь до завтра, 13 июня. Все поступившие на счет деньги пойдут исключительно для Николь и будут, без каких-либо отчислений, перечислены в клинику.

Девочка растет без мамы, с папой и бабушкой. С рождения у нее детский церебральный паралич. После первого курса Николь впервые в жизни встала на ноги. Врачи надеются, что, благодаря следующему курсу интенсивной реабилитации, девочка сможет ходить. Огромное спасибо всем! Папа и бабушка девочки благодарят всех за помощь!

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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