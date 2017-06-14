Зеленая лампа |

Лиепайcкому мальчику-фигуристу с ДЦП,который ездил на Паролимпиаду в Сочи, нужна помощь на оплату лечения. Тел. 90006383 (1, 42 евро). СЧЕТ ПОМОЩИ.

Денису – 18. Он из Лиепаи. С рождения из-за неудачно принятых родов у мальчика тяжелый диагноз – ДЦП, детский церебральный паралич. У него плохая координация, руки не слушаются, речь дается с трудом. Но при этом он совершил невозможное - катается на коньках и выступает на соревнованиях по фигурному катанию. У Дениса – светлая голова, доброе сердце, прекрасное чувство юмора и очень сильный характер. Друзья называют его «генератором идей» - он постоянно что-то придумывает. Сейчаc вот наметил на каникулах разработать развивающую игру для "солнечных деток". И ещё у него есть мечта - попасть на занятия к Евгению Плющенко. Когда Плющенко был в Риге, он рассказал Денису, что скоро откроет специальный курс для талантливых детей с особенностями развития.

А сейчас Денису очень нужен курс лечения. Во вторник про Дениса рассказала программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom. Для Дениса Каргина было собрано 333 евро. 128 евро поступило на счет в ziedot.lv плюс было сделано 166 звонков на благотворительный телефон на сумму 205 евро.

В фонде ziedot.lv для Дениса Каргина открыт специальный СЧЕТ ПОМОЩИ. Никакие проценты с этих денег не берутся. Вся сумма напрямую пойдет на оплату курса реабилитации.

Благотворительный телефон 90006383 работает для Дениса Каргина до 20 июня. Стоимость звонка – 1,42 евро.

Когда Денису было 8 лет, он увидел шоу на льду и решил заниматься фигурным катанием. Сам подошел к тренеру и попросился на занятия. Хотя каждый шаг и каждое слово давались ему с трудом. Тренер Ольга Нечаева была потрясена. И она стала с ним заниматься. Так начались ледовые успехи Дениса Каргина. Ну а сейчас, через 10 лет, Денис участвует в соревнованиях, умеет делать разные упражнения на льду: повороты, прыжки, выступает в ледовых шоу. А на соревнованиях в Тукумсе он показал свой отдельный номер.

Денис с тренером Ольгой Николаевной Нечаевой

У Ольги Николаевны Нечаевой есть своя система подготовки фигуристов. И она сработала. Но нужно отметить, что и Денис оказался упорным, с настоящим олимпийским характером. Каждое движение на льду давалось ему с огромным трудом, но он оттачивал его бесконечно.

И удивительно: когда Денис ходит, то из-за проблем с равновесием может покачнуться, упасть или не вписаться в дверной проём. А на коньках почти не падает. Благодаря фигурному катанию он начал увереннее ходить. И еще одна деталь: все эти годы тренер Ольга Нечаева занималась с Денисом бесплатно. Низкий поклон этой замечательной женщине.

Денису нужен интенсивный курс терапии, чтобы дальше разрабатывать движения, равновесие и ходьбу и не потерять уже полученные результаты. Он не может сам приготовить себе еду, поесть суп - руки не слушаются. В медицинском центре Poga для него составлена специальная программа - курс занятий с использованием TherraSuit, специального костюма, который фиксирует тело и стимулирует нервную систему. Курс - 19 дней - стоит 2055 евро.Дополнительно нужны занятия для тренировки мозга (neurofeedback) – на год это 355 евро, а также дельфинотерапия в дельфинарии Минска, которая дает замечательные результаты. Общая сумма на реабилитацию в 2017 году – 3360 евро.

В фонде ziedot.lv для Дениса Каргина открыт специальный СЧЕТ ПОМОЩИ. Никакие проценты с этих денег не берутся. Вся сумма напрямую пойдет на оплату курса реабилитации.

Благотворительный телефон 90006383 работает для Дениса Каргина до 20 июня. Стоимость звонка – 1,42 евро.

Как рассказала Ирина, мама Дениса, проблемы со здоровьем у него начались из-за неправильно принятых родов. Была реанимация, потом мальчик лежал под датчиками в интенсивной терапии. Но он справился. “Он очень сильно хотел жить. Денис – боец по натуре”, - говорит его мама. Когда, их выписали домой, врачи никаких рекомендаций маме не дали. Диагноз – детский церебральный паралич – поставили только после года, когда Ирина сама забила тревогу – ребенок не развивался так, как положено. Драгоценное время для реабилитации было упущено. Очень многие симптомы и их последствия можно исправить в возрасте именно до года, если сразу взяться за лечение.

Потом начались больницы и реабилитации. К счастью, мозг и интеллект ребенка не пострадал. А вот опорно-двигательная система, речь, координация, руки... Денис ходит, своей особенной походкой, катается на коньках, но вот кушать и пить самостоятельно ему очень трудно из за сильного тремера рук. Писать от руки не может, а в школе использует компьютер. Но учится Денис в обычной школе, очень успешно.

Однофамилец

Его часто спрашивают по поводу фамилии. Но нет у Дениса никаких родственных связей или знакомств с его известным однофамильцем. Ирина много лет работает в детском саду. Пока Денис был маленький и его нельзя было оставить одного, Ирина была с сыном дома, подрабатывала по ночам сторожем. Папа работал на Liepājas Metalurgs, пока завод не закрылся. Дважды попадал под сокращение. И только недавно устроился в другом месте.

Приглашение от Плющенко

Когда в Ригу приезжал выступать Евгений Плющенко, Денису подарили билеты на шоу. Они с мамой поехали в Ригу, и случилось маленькое чудо – Денис лично познакомился с Плющенко, и тот обещал пригласить его на свой мастер-класс в Москву. Евгений рассказал мальчику, что как раз планирует открыть курсы для талантливых детей с ограниченными возможностями. Сейчас Денис ждет приглашения от звезды фигурного катания.

Невозможного не бывает

Вместе с мамой он однажды побывал в Брюсселе - с группой латвийских школьников, по приглашению евродепутата Андрея Мамыкина, и эти впечатления незабываемы. Еще одна большая удача – поездка на Паралимпийские игры в Сочи в 2014 году. Это было горячее желание мальчика, и оно сбылось, благодаря поддержке десятков неравнодушных людей, которые помогли оплатить поездку. Там, на Паралимпиаде, Денис понял главное – невозможного нет. С этой мыслью он и живет теперь.

Больше всего на свете Денис хочет быть самостоятельным, мечтает стать полезным людям. Сейчас он закончил 11-й класс. Еще он хорошо фотографирует и мечтает о фотовыставке. А недавно Денис выиграл конкурс на “Самый креативный ролик”. У него есть свой канал на youtube. Очень поразила его книга “Жизнь без границ”, автобиография Ника Вуйчича, человека, который родился и живет без рук и ног. Фразу Вуйчича “Если у тебя есть мечта, даже невозможная – иди туда и никого не слушай” – он помнит наизусть.

Как помочь

Денису очень нужен интенсивный курс терапии, чтобы дальше разрабатывать движения, равновесие и ходьбу и не потерять уже полученные результаты. В центре Poga для него составлена специальная программа с использованием TherraSuit, специального костюма, который фиксирует тело и стимулирует нервную систему. Курс - 19 дней - стоит 2055 евро. Нужны также занятия для тренировки мозга (neurofeedback) – на год это 355 евро, а также дельфинотерапия в дельфинарии Минска, которая дает замечательные результаты. Общая сумма на реабилитацию в 2017 году – 3360 евро.

В фонде ziedot.lv для Дениса Каргина открыт специальньй СЧЕТ ПОМОЩИ . Никакие проценты с этих денег не берутся. Вся сумма полностью и напрямую пойдет на оплату курса реабилитации.

Благотворительный телефон 90006383 работает для Дениса Каргина до 20 июня. Стоимость звонка – 1,42 евро. иепайcкому мальчику-фигуристу с ДЦП,который ездил на Паролимпиаду в Сочи, нужна помощь на оплату лечения. Тел. 90006383 (1, 42 евро). СЧЕТ ПОМОЩИ. Можно помочь также, сделав банковское перечисление на счет: Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Palīdzība Denisam Karginam

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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