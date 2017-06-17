Зеленая лампа |

В штате Нью-Джерси с успехом прошла благотворительная выставка-аукцион в помощь детям из латвийских детских домов. Особенность этой выставки в том, что все картины, скульптуры и художественные работы сделаны самими детьми из Латвии. Организатор этой акции, прошедшей в Америке уже четвертый раз, - бывшая рижанка, а ныне сотрудник юридического офиса ООН, Анна Литвак. В 2010 году Анна открыла свой благотворительный проект Art of Giving Project, в рамках которого она организует много добрых дел.

К участию в аукционе Анна привлекает известных в обществе людей, представителей бизнеса и мира искусства. В результате удается не только показать публике работы талантливых латвийских ребят и собрать средства в помощь детским домам, но и ближе познакомить с Латвией очень широкий круг людей. Во всех благотворительных мероприятиях Анне помогает ее муж Энрике, итальянец по национальности. Вот так, благодаря совместным добрым делам, и получается самая настоящая дружба народов.

В этом году в мероприятии участвовало более 80 человек. Среди них были сотрудники ООН, представители муниципалитета South Orange (Нью-Джерси), включая мэра города, а также музыканты, художники, финансисты с Уолл-стрит, представители мира моды, юристы, политики и филантропы.

Выставку устроили в очень интересном месте - Wellness Lounge. Вся мебель там сделана из дерева, обломков и фрагментов, оставшихся после разрушительного урагана Sandy. Один из больших столов, на котром были разложены работы для аукциона, - это бывшая входная дверь дома, вылетевшая от сильного ветра во время урагана. Несколько ресторанов предоставили угощения. А родственники Анны, Вероника и Владимир Литвак, специально приехавшие из Мэриленда, провели викторину о Латвии и наградили лучших участников специальными латвийскими призами.

Один из вопросов викторины был про известных людей Латвии, и очень символично, что как раз в этот день латвийская теннисистка Алена Остапенко выиграла престижный турнир Ролан Гаррос, и это событие тоже оживленно обсуждалось.

Про благотворительное мероприятие Анны Литвак рассказали несколько американских газет.

На выставке-аукционе было представлено более 70 работ, в том числе сделанные ребятами из Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām "Cimdiņš" из Вентспилса (при поддержке организации Integrācijas inkubators (I+I).

Организация "Spārnus bērniem" (Wings for kids) прислала на выставку красивую картину, нарисованную детьми из детских домов "Vita", "Ziemeļi" и "Irši" под руководством художницы Илзе Прейсы. Много художественных работ (керамическую посуду, колокольчики и другие изделия в национальном стиле) приготовили дети из Bērnu un jauniešu centra "Ziemeļi".

Несколько часов проходил аукцион. Гости делали ставки на понравившиеся предметы. И уносили их с собой на память. Все работы были куплены. Собранные средства отправятся в Латвию, на конкретную помощь латвийским детским домам. Всего было собрано более 3500 долларов.

Анна Литвак рассказала гостям о Латвии, о своих латвийских партнерах (в том числе о программе “Зеленая лампа” на радио Baltkom) и, конечно, о детях-авторах работ. В видеопрезентации прозвучали и слова талантливой 15-летней рижанки (и нашего друга) Валерии Якимовой, две скульптуры которой также отправились на выставку. Это ладони, которые держат земной шар и букет цветов. Работы называются “Мир – в твоих руках”.

Фото - Анна Литвак.