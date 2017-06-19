Зеленая лампа |

Лиепайcкому мальчику-фигуристу с ДЦП,который ездил на Паралимпиаду в Сочи, нужна помощь на оплату лечения. Тел. 90006383 (1, 42 евро). СЧЕТ ПОМОЩИ.

Денису – 18. Он из Лиепаи. С рождения из-за неудачно принятых родов у мальчика тяжелый диагноз – ДЦП, детский церебральный паралич. У него плохая координация, руки не слушаются, речь дается с трудом. Но при этом он совершил невозможное - катается на коньках и выступает на соревнованиях по фигурному катанию. У Дениса – светлая голова, доброе сердце, прекрасное чувство юмора и очень сильный характер. Он прекрасно учится в школе. Но в отличие от одноклассников, задания отвечает устно или сдает напечатанным на компьютере, потому что руки его не слушаются, и он не может писать или есть сам.

Друзья называют его «генератором идей» - он постоянно что-то придумывает. Сейчаc вот наметил на каникулах разработать развивающую игру для "солнечных деток". И ещё у него есть мечта - попасть на занятия к Евгению Плющенко. Когда Плющенко был в Риге, он рассказал Денису, что скоро откроет специальный курс для талантливых детей с особенностями развития.

А сейчас Денису очень нужен курс лечения. Во вторник про Дениса рассказала программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom. На данный момент для Дениса Каргина собрано 2688 евро. 1577 евро поступило на счет в ziedot.lv плюс на благотворительный телефон 90006383 был принят 891 звонок на сумму 1111 евро. Общая сумма, которую надо собрать для Дениса – 3360 евро. Не хватает совсем немного. Любой звонок на благотворительный телефон поможет собрать недостающую сумму, и Денис сможет поступить в медицинский центр.

В фонде ziedot.lv для Дениса Каргина открыт специальный СЧЕТ ПОМОЩИ. Никакие проценты с этих денег не берутся. Вся сумма напрямую пойдет на оплату курса реабилитации.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН 90006383 работает для Дениса Каргина до 20 июня. Стоимость звонка – 1,42 евро.

Когда Денису было 8 лет, он увидел шоу на льду и решил заниматься фигурным катанием. Сам подошел к тренеру и попросился на занятия. Хотя каждый шаг и каждое слово давались ему с трудом. Тренер Ольга Нечаева была потрясена. И стала с ним заниматься. Так начались ледовые успехи Дениса Каргина. Сейчас, через 10 лет, Денис участвует в соревнованиях, умеет делать разные упражнения на льду: повороты, прыжки, выступает в ледовых шоу. А на соревнованиях в Тукумсе он показал свой отдельный номер.

Денис оказался упорным, с настоящим олимпийским характером. Каждое движение на льду давалось ему с огромным трудом, но он оттачивал его бесконечно. Удивительно: когда Денис ходит, то из-за проблем с равновесием может покачнуться, упасть или не вписаться в дверной проём. А на коньках почти не падает. Благодаря фигурному катанию он начал увереннее ходить. И еще одна деталь: все эти годы тренер Ольга Нечаева занималась с Денисом бесплатно. Низкий поклон этой замечательной женщине.

Денису нужен интенсивный курс терапии, чтобы дальше разрабатывать движения, равновесие и ходьбу и не потерять уже полученные результаты. Он не может сам приготовить себе еду, поесть суп - руки не слушаются. В медицинском центре Poga для него составлена специальная программа - курс занятий с использованием TherraSuit, специального костюма, который фиксирует тело и стимулирует нервную систему. Курс - 19 дней - стоит 2055 евро.Дополнительно нужны занятия для тренировки мозга (neurofeedback) – на год это 355 евро, а также дельфинотерапия в дельфинарии Минска, которая дает замечательные результаты. Общая сумма на реабилитацию в 2017 году – 3360 евро.

В фонде ziedot.lv для Дениса Каргина открыт специальный СЧЕТ ПОМОЩИ. Никакие проценты с этих денег не берутся. Вся сумма напрямую пойдет на оплату курса реабилитации.

Благотворительный телефон 90006383 работает для Дениса Каргина до 20 июня. Стоимость звонка – 1,42 евро.

Как рассказала Ирина, мама Дениса, проблемы со здоровьем у него начались из-за неправильно принятых родов. К счастью, мозг и интеллект ребенка не пострадал. А вот опорно-двигательная система, речь, координация, руки... Денис ходит, своей особенной походкой, катается на коньках, но вот кушать и пить самостоятельно ему очень трудно из за сильного тремера рук. Писать от руки не может, а в школе использует компьютер. Но учится Денис в обычной школе, очень успешно.

Однофамилец

Его часто спрашивают по поводу фамилии. Но нет у Дениса никаких родственных связей или знакомств с его известным однофамильцем. Ирина много лет работает в детском саду. Пока Денис был маленький и его нельзя было оставить одного, Ирина была с сыном дома, подрабатывала по ночам сторожем. Папа работал на Liepājas Metalurgs, пока завод не закрылся. Дважды попадал под сокращение. И только недавно устроился в другом месте.

Приглашение от Плющенко

Когда в Ригу приезжал выступать Евгений Плющенко, Денису подарили билеты на шоу. Они с мамой поехали в Ригу, Денис лично познакомился с Плющенко, и тот обещал пригласить его на свой мастер-класс в Москву. Евгений рассказал мальчику, что как раз планирует открыть курсы для талантливых детей с ограниченными возможностями. Сейчас Денис ждет приглашения от звезды фигурного катания.

Невозможного не бывает

Вместе с мамой он однажды побывал в Брюсселе - с группой латвийских школьников, по приглашению евродепутата Андрея Мамыкина, и эти впечатления незабываемы. Еще одна большая удача – поездка на Паралимпийские игры в Сочи в 2014 году. Это было горячее желание мальчика, и оно сбылось, благодаря поддержке десятков неравнодушных людей, которые помогли оплатить поездку. Там, на Паралимпиаде, Денис понял главное – невозможного нет. С этой мыслью он и живет теперь.

Как помочь

Денису очень нужен интенсивный курс терапии, чтобы дальше разрабатывать движения, равновесие и ходьбу и не потерять уже полученные результаты. В центре Poga для него составлена специальная программа с использованием TherraSuit, специального костюма, который фиксирует тело и стимулирует нервную систему. Курс - 19 дней - стоит 2055 евро. Нужны также занятия для тренировки мозга (neurofeedback) – на год это 355 евро, а также дельфинотерапия в дельфинарии Минска, которая дает замечательные результаты. Общая сумма на реабилитацию в 2017 году – 3360 евро.

В фонде ziedot.lv для Дениса Каргина открыт специальньй СЧЕТ ПОМОЩИ . Никакие проценты с этих денег не берутся. Вся сумма полностью и напрямую пойдет на оплату курса реабилитации.

Благотворительный телефон 90006383 работает для Дениса Каргина до 20 июня. Стоимость звонка – 1,42 евро. иепайcкому мальчику-фигуристу с ДЦП,который ездил на Паролимпиаду в Сочи, нужна помощь на оплату лечения. Тел. 90006383 (1, 42 евро). СЧЕТ ПОМОЩИ. Можно помочь также, сделав банковское перечисление на счет: Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Palīdzība Denisam Karginam

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook!