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В литовском городе Бирштонас открылся супер-современный медицинский центр диагностики и реабилитации с очень разумными ценами.

В медицинский центр, который начал работать в новом корпусе популярного санатория Egle в Бирштонасе (40 км. от Каунаса), вложено пол-миллиона евро. Здесь все обустроено по последнему слову техники: многие из закупленных аппаратов – единственные не только в Балтии, но и в Европе. Новейшие приборы для физиотерапии, реабилитации, диагностики, спортивной и эстетической медицины позволят гостям Egle получать комплексные супер-эффективные индивидуальные программы лечения и укрепления здоровья.

Мэр Бирштонаса Ниеле Диргинчене открывает новый медицинский центр санатория Egle.

Гордость нового центра - аппарат “Кентавр”, cамый дорогой из новой техники. Он обошелся санаторию в 80 000 евро . Это настоящий эксклюзив – во многих странах медики могут только мечтать о таком. Этот тренажер используют для диагностики и тренировки мышц. C помощью “Кентавра” можно достичь эффекта, которого простыми упражнениями и другими процедурами добиться невозможно.

Гордость нового центра - уникальный аппарат “Кентавр”, cамый дорогой из новой техники.

Оборудован здесь и тренировочно-реабилитационный блок. Сразу видно: это не обычный спортзал. Ко всем новым тренажерам подключена специальная аппаратура с датчиками. Тренажеры для реабилитации имеют встроенную систему биологически обратной связи – врач и сам пациент могут контролировать свои движения и нагрузки, глядя на монитор, а аппарат фиксирует и запоминает реакцию организма и выдает дальнейшие рекомендации.

Прекрасные результаты при болях в спине дает метод растяжки позвоночника «TESI Comfotrac duo» и электростимуляция аппаратом «STIMA WELL» – уникальная система, использующая специальные волны, которые стимулируют мышцы. Медики большие надежды возлагают и на новый лазер «MLS M6» – это новейшая и мощнейшая лазерная терапия помогает при многих медицинских проблемах.

Начнут здесь и лечение по методу криотерапии (лечение холодом)– закуплены 2 новейшие просторные крио-кабины.

Cпектр показаний, c которыми работают в Egle - воспаления мышц и суставов, боли в позвоночнике, кардиология, диетология, заболевания нервной системы. С новой аппартурой работают только опытные сертифицированные доктора, которые прошли специальное обучение.

Современные корпуса санатория Eglе по уровню - это крепкие 4 "звездочки".

Самое приятное, что лечение здесь можно совмещать с отдыхом в новеньком , c “иголочки” гостиничном комплексе, который находится в уникальном природном заповеднике в излучине реки Неман на минеральных источниках. Номера нового корпуса имеют красивейшие виды на берег реки.

Вообще Бирштонас напоминает игрушечный городок из волшебной сказки. Даже герб города – сказочный – чудо рыба-кит, похожая на золотую рыбку.

В день города здесь устраивают костюмированный парад cо сказочными героями. Хитом нынешнего парада стала команда Красных Шапочек.

А на рассвете и закате в небо поднимаются разноцветные воздушные шары - это аттракцион для туристов, чтобы с высоты птичьего полета рассмотреть петляющий Неман. Здесь нет общественного транспорта, население – всего 2 тысячи, вокруг, на многие гектары -- нетронутый сосновый бор. Здешнюю атмосферу можно описать тремя словами - гармония, уют, идиллия.

По Неману туристов катают прогулочные кораблики.

Кухня санатория (трехразовое питание по типу «шведский слол”) сама по себе уже является причиной, по которой многие возвращаются в Egle - натуральные местные продукты, обилие фруктов и овощей, специальный диетический раздел.

Отдельные программы здесь существуют для детей – красивая игровая комната, где можно оставить малышей под присмотром воспитательницы, детские кроватки и стульчики, игровые площадки и даже детские махровые халатики для посещения бассейнов.

Главное богатство аква-комплекса - бассейн с минеральной водой. В банной зоне - восемь различных бань.

В парке перед санаторием построена башня испарения минеральной воды. Испарители создают воздух морского климата. Поэтому пребывание в этом павильоне аналогично прогулке по морскому берегу.

Уровень санаторно-курортного лечения Egle оценили в разных странах – разумная ценовая политика привлекает сюда иностранных туристов – лечиться и отдыхать в Литве гораздо дешевле, чем в западной Европе, а качество сервиса и медицины – на очень хорошем уровне. Литовцы сумели сохранить все хорошее, что было в санаторной системе в советское время, и модернизировать и развивать в соответствии с современными достижениями.

Приятно, что персонал с удовольствием говорит по-русски, медицинская и туристическая информация тоже в обязательном порядке дублируется на русский язык.

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