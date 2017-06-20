Зеленая лампа |

Арманду 5 лет. Чудо с ним случилось недавно – он начал говорить первые в своей жизни фразы. А до этого молчал и даже не реагировал, когда к нему обращались. При том, что он знает все буквы, научился считать до тысячи и сам учит в интернете английские слова. То, что мальчик заговорил, для его мамы это было как высшая милость небес. А произошло это после курса занятий по методике АВА-терапии в Латвийском центре аутизма. Курс из 15 занятий, оплаченный государством, закончился. Больше в этом году не полагается. А это очень и очень важно, чтобы такие занятия проходили регулярно - только тогда они приносят результат. Если сейчас не продолжить и не закрепить уже полученное, результат снова может стать плачевным. Если продолжать, у мальчика будет шанс встроиться в нормальную жизнь.

Программа АВА-терапии на год для маленького Арманда, стоит 2095 евро. В семье двое детей, работает только папа. Мама ни на минуту не может оставить Арманда.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для 5-летнего Арманда Слишанса до 27 июня.

В фонде ZIEDOT.LV для Арманда открыт СЧЕТ ПОМОЩИ.

Арманд родился прекрасным ребенком – здоровяк и красавчик. И настоящим богатырем - весил целых 4600 г. Все было в порядке. Рано начал держать голову, вставать, ползать. Но через какое-то время мама заволновалась: ей показалось, что мальчик не всегда ее слышит. Когда в два года маленький Арманд так и не начал говорить, она пошла на консультации к врачам.

Врачи успокаивали: мальчики, мол, позже начинают говорить, не волнуйтесь и ждите. Комплексная проверка слуха показала, что все нормально. Но специалисты Dzirdes-центра впервые предположили, что, возможно, у малыша проблемы аутичного спектра.

До этого Даце практически и не слышала о таком. Стала искать в интернете информацию об аутизме и испытала шок. Почему, откуда, что стало причиной – ответы на эти вопросы она не знает и по сей день. Точного ответа не знает и наука. А число детей с аутичными проблемами растет.

Первые слова Арманд начал говорить в 5 лет. Но и сейчас мама часто не может понять, слышит он ее или глубоко погружен в собственный мир. “Именно занятия по АВА-методике принесли реальные улучшения, - считает Даце. – Когда мой ребенок, который ни минуты не может посидеть спокойно, вдруг просидел целый час на занятии, с удовольствием делал задания и попросил еще – для меня это выглядело чудом”. А потом он начал понемножку говорить, общаться.

В семье работает только папа, и очень много – чтобы содержать семью и оплачивать лечение младшего сына. Даце старается найти подработку, где работу можно выполнить по ночам или в выходные дни. Она даже не представляет, сможет ли вообще когда-то выйти на работу. Арманд мало спит, он гипер-активный ребенок и постоянно требует внимания, не переносит шума и громких звуков. “Оставить его одного нельзя ни на минуту, последствия могут быть непредсказуемыми”, - грустно говорит Даце. Няне такого ребенка не доверишь, никто, кроме мамы, с ним просто не справится. Нужен специально подготовленный человек, а таких мало, и стоят эти услуги очень дорого.

Даце по образованию – филолог, по натуре – очень творческий человек, несколько лет она профессионально занималась фотографией. Творческие занятия – тоже своего рода терапия, и очень помогают сохранять душевное равновесие. В этом месяце в Латвийском музее фотографии проходит первая персональная выставка Даце. Она посвящена необычным людям - зимним пловцам-моржам, которые находят для себя необычный путь к здоровью и решению других проблем. Выставка называется «Взламывая лед». Даце считает, что очень важно ломать стереотипы, терпимо относиться к тем, кто не вписывается в привычные рамки, и растапливать лед в человеческих отношениях.

Долгое время Даце очень переживала, что ее младший сын не такой, как другие. Стеснялась выходить с ним в общество, потому что реакции окружающих бывают разные. Она призналась, что иногда просто плачет тихонько, когда выводит мальчика на детскую площадку, и малыши пытаются с ним играть, но Арманд не отвечает и ведет себя не так, как обычные дети.

Арманд в свои 5 лет замечательно считает – до 1000, знает все буквы. Из магнитиков с буквами он легко собирает по порядку весь алфавит. При том, что его никто этому специально не учил.

Если у человека проблемы в чем-то, природа компенсирует это другими, особенными, способностями. Арманд, например, в свои 5 лет замечательно считает – до 1000, знает все буквы. Он отлично запоминает маршруты, цифры и адреса на улице, номера домов, номера автобусов. Из магнитиков с буквами он легко собирает по порядку весь алфавит. При том, что его никто этому специально не учил. Сам освоил youtube, нашел там интересные клипы про краски и цвета на английском языке, и уже выучил названия цветов на английском и на русском.

Говорят, что надо благодарить за каждый день. У Даце чуть иначе: “Я научилась говорить «спасибо» за каждый час. Такой ребенок приходит в семью как учитель. "Может быть, это проверка – сколько ты можешь выдержать, как ты умеешь любить, - говорит Даце. - Проверка – постоянно. На самом деле – не так много мы способны выдержать. Но надо учиться”.

А маленький 5-летний “учитель” Арманд особенно чутко реагирует на звуки, может заплакать от переизбытка чувств, когда слушает музыку, любит смотреть старые добрые мультфильмы, которые ему подбирает мама. А самый любимый у него - “Ежик в тумане”. О добре, верности и готовности прийти на помощь.

Как помочь

После первого курса АВА-терапии мальчик, не говоривший до 5 лет, начал разговаривать, выполнять задания педагогов. Сейчас ему очень нужен следующий курс – для закрепления маленьких успехов. Иначе все результаты могут быть потеряны. Программа АВА-терапии на год для Арманда, стоит 2095 евро.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Арманда Слишанса до 27 июня.

В фонде ZIEDOT.LV для Арманда открыт СЧЕТ ПОМОЩИ.

Деньги можно перчислить на счет мальчика банковским переводом

Fonds Ziedot.lv

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Palīdzība Armandam Slišānam

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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