Зеленая лампа |

За неделю с момента выхода в эфир благотворительной программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom, для Дениса Каргина из Лиепаи собрано 3008 евро. 1760 евро поступило на счет в ziedot.lv плюс на благотворительный телефон было принято 1000 звонков на сумму 1248 евро. Теперь Денис может поступить в медицинский центр и начать лечебную реабилитацию. Огромная благодарность, всем, кто откликнулся.

Денису 18 лет. Он из Лиепаи. С рождения из-за неудачно принятых родов у мальчика тяжелый диагноз – ДЦП, детский церебральный паралич. У него плохая координация, руки не слушаются, речь дается с трудом. Но при этом он совершил невозможное - катается на коньках и выступает на соревнованиях по фигурному катанию. У Дениса – светлая голова, доброе сердце, прекрасное чувство юмора и очень сильный характер. Он прекрасно учится в школе. Но в отличие от одноклассников, задания отвечает устно или сдает напечатанным на компьютере, потому что руки его не слушаются, и он не может писать или есть сам.

Сейчас Денису очень нужен курс лечения - интенсивная терапия, чтобы дальше разрабатывать движения, равновесие и ходьбу и не потерять уже полученные результаты. Он не может сам приготовить себе еду, поесть суп - руки не слушаются. В медицинском центре Poga для него составлена специальная программа - курс занятий с использованием TherraSuit, специального костюма, который фиксирует тело и стимулирует нервную систему. Курс - 19 дней - стоит 2055 евро.Дополнительно нужны занятия для тренировки мозга (neurofeedback) – на год это 355 евро, а также дельфинотерапия в дельфинарии Минска, которая дает замечательные результаты.

Общая сумма на реабилитацию в 2017 году – 3360 евро - собрана. Огромная благодарность всем, кто принимал участие.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook!