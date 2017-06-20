Зеленая лампа |

ЗАПИСЬ ЭФИРА ПРОГРАММЫ "ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА" с Ириной Левичевой.

Если мы не будем помогать детям-аутистам, то их будущее – только закрытые специализированные учреждения, - cказала руководитель Балтийского центра ABA терапии психолог Ирина Левичева в программе “Зеленая лампа” на радио “Балтком”. - Этих детей надо интенсивно учить, как жить в нашем мире.Очень важно как можно раньше стараться адаптировать этих детей к обычной жизни. Найти деньги на оплату специальной терапии для многих семей проблема. Но и попросить помощи – тоже проблема. Это преодоление. Иногда попросить помощи бывает гораздо сложнее, чем помочь. Если родители нашли в себе силы и публично обратились за помощью, то значит, надо обязательно их поддержать.

О помощи заблудившемуся миру

Ирина Левичева напомнила историю самой, пожалуй, известной девочки-аутиста Сони Шаталовой. О ней сняты фильмы, изданы книги её стихов и философских эссе. При этом Соня – немая. В четыре года ей поставили диагноз “глубокая умственная отсталость”. Отменили диагноз в четырнадцать лет. Чтобы объяснить, что чувствуют и как видят мир аутисты, Ирина Левичева прочитала стихотворение, которое Cоня Шаталова написала в восемь лет.

Костер горел, и пламя пело

О Солнце и о гордости людей.

И голова моя горела

От горечи прожитых дней.

Мне скоро девять. Это вечность

В сравненьи с временем костра.

Но он согрел людей.

А я? <…>

Костер заплакал, догорая.

С поленьев капает смола.

И плачу я. Ведь дорогая

Цена безмолвья. Боже, дай слова!

А это стихотворение написано в 11 лет:

Мне почему-то очень надо

Стекло бордовое заката

В оранжевое утро превратить.

Своею радостью окрасить

Дома, заборы,

Плачем и слезами

Омыть все окна и дороги.

Весь мусор жизни

Мощным током крови

Снести и в своем сердце сжечь.

И это все не жертва, нет.

А просто помощь заблудившемуся миру.

Если задуматься, то «особенные дети» действительно заставляют по-другому взглянуть на нашу жизнь своих родителей, а затем и всех, c кем им приходится сталкиваться. Они как будто лечат людей от черствости, от неосознанности, от гордыни, от зависти, от гонки за материальными благами. Меняют систему ценностей. Это и есть их помощь заблудившемуся миру.

Программа "Зеленая лампа" на этой неделе помогает 5-летнему Арманду Слишансу.

Диагноз - аутизм. До пяти лет мальчик не говорил. После курса занятий по методике АВА-терапии в Латвийском центре аутизма он стал произносить первые слова и фразы. Курс из 15 занятий, оплаченный государством, закончился. Больше в этом году не полагается. А это очень и очень важно, чтобы такие занятия проходили регулярно - только тогда они приносят результат. Если сейчас не продолжить и не закрепить уже полученное, результат снова может стать плачевным. Если продолжать, у мальчика будет шанс встроиться в нормальную жизнь.

Программа АВА-терапии на год для маленького Арманда, стоит 2095 евро. В семье двое детей, работает только папа. Мама ни на минуту не может оставить Арманда.

Как помочь

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для 5-летнего Арманда Слишанса до 27 июня.

В фонде ZIEDOT.LV для Арманда открыт СЧЕТ ПОМОЩИ.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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