Зеленая лампа |

Чтобы 5-летний мальчик-аутист смог начать говорить, нужна помощь на оплату специальной терапии. Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Арманда Слишанса до 27 июня.

В фонде ZIEDOT.LV для Арманда открыт СЧЕТ ПОМОЩИ.

Арманду 5 лет. Недавно с ним случилось чудо – он начал говорить первые в своей жизни фразы. А до этого молчал и даже не реагировал, когда к нему обращались. Диагноз – аутизм. При этом, Арманд в свои 5 лет знает все буквы, научился считать до тысячи и сам учит в интернете английские слова.

То, что мальчик заговорил, для его мамы это было как высшая милость небес. А произошло это после курса занятий по методике АВА-терапии в Латвийском центре аутизма. Курс из 15 занятий, оплаченный государством, закончился. Больше в этом году не полагается. А это очень и очень важно, чтобы такие занятия проходили регулярно - только тогда они приносят результат. Если сейчас не продолжить и не закрепить уже полученное, результат снова может стать плачевным. Если продолжать, у мальчика будет шанс встроиться в нормальную жизнь.

Программа АВА-терапии на год для маленького Арманда, стоит 2095 евро. В семье двое детей, работает только папа. Мама ни на минуту не может оставить Арманда.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Арманда Слишанса до 27 июня.

В фонде ZIEDOT.LV для Арманда открыт СЧЕТ ПОМОЩИ.

Историю маленького Арманда в рамках акции “День добрых дел” рассказала программа “Зеленая лампа” на радио Baltkom. После выхода в эфир программы для мальчика было собрано 378 евро. На счет Арманда в фонде ziedot.lv поступило 190 евро. На благотворительный телефон было принято 152 звонка, что составило 188 евро.

Гостем программы была психолог Ирина Левичева, специалист по работе с “особенными” детьми,руководитель Балтийского центра ABA терапии.

Если мы не будем помогать детям-аутистам, то их будущее – только закрытые специализированные учреждения, - cказала Ирина Левичева. - Этих детей надо интенсивно учить, как жить в нашем мире. Очень важно как можно раньше стараться адаптировать их к обычной жизни. Найти деньги на оплату специальной терапии для многих семей проблема. Но и попросить помощи – тоже проблема. Это преодоление. Иногда попросить помощи бывает гораздо сложнее, чем помочь. Если родители нашли в себе силы и публично обратились за помощью, то значит, надо обязательно их поддержать.

ИСТОРИЯ АРМАНДА И ЕГО МАМЫ

Как помочь

Деньги можно перчислить на счет мальчика В ИНТЕРНЕТЕ или банковским переводом

Fonds Ziedot.lv

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Palīdzība Armandam Slišānam

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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