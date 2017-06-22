Зеленая лампа |

Чтобы 5-летний мальчик-аутист смог начать говорить, нужна помощь на оплату специальной терапии. Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Арманда Слишанса до 27 июня. На курс леченя на данный момент не хватает 1000 евро.

В фонде ZIEDOT.LV для Арманда открыт СЧЕТ ПОМОЩИ.

Арманду 5 лет. Недавно с ним случилось чудо – он начал говорить первые в своей жизни фразы. А до этого молчал и даже не реагировал, когда к нему обращались. Диагноз – аутизм. При этом, Арманд очень смышленый малыш - в свои 5 лет знает все буквы и научился считать до тысячи.

То, что мальчик заговорил, для его мамы это было как высшая милость небес. А произошло это после курса занятий по методике АВА-терапии в Латвийском центре аутизма. Именно эта методика подошла мальчику и дала результат. Курс из 15 занятий, оплаченный государством, закончился. Больше в этом году не полагается. А это очень и очень важно, чтобы такие занятия проходили регулярно - только тогда они приносят результат. Если сейчас не продолжить и не закрепить уже полученное, результат снова может стать плачевным. Если продолжать, у мальчика будет шанс встроиться в нормальную жизнь.

Программа АВА-терапии на год для маленького Арманда, стоит 2095 евро. В семье двое детей, работает только папа. Мама ни на минуту не может оставить Арманда.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Арманда Слишанса до 27 июня.

В фонде ZIEDOT.LV для Арманда открыт СЧЕТ ПОМОЩИ.

Историю маленького Арманда в рамках акции “День добрых дел” рассказала программа “Зеленая лампа” на радио Baltkom. После выхода в эфир программы для мальчика было собрано 907 евро. На счет Арманда в фонде ziedot.lv поступило 524 евро. На благотворительный телефон было принято 310 звонков, что составило 383 евро.

Гостем программы была психолог Ирина Левичева, специалист по работе с “особенными” детьми,руководитель Балтийского центра ABA терапии.

Если мы не будем помогать детям-аутистам, то их будущее – только закрытые специализированные учреждения, - cказала Ирина Левичева. - Этих детей надо интенсивно учить, как жить в нашем мире. Очень важно как можно раньше стараться адаптировать их к обычной жизни. Найти деньги на оплату специальной терапии для многих семей проблема. Но и попросить помощи – тоже проблема. Это преодоление. Иногда попросить помощи бывает гораздо сложнее, чем помочь. Если родители нашли в себе силы и публично обратились за помощью, то значит, надо обязательно их поддержать.

ИСТОРИЯ АРМАНДА И ЕГО МАМЫ

Как помочь

Деньги можно перчислить на счет мальчика В ИНТЕРНЕТЕ или банковским переводом

Fonds Ziedot.lv

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Palīdzība Armandam Slišānam

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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