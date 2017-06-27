Зеленая лампа |

Молодой женщине, маме 3-летнего сына, нужно собрать деньги на протез ноги. Телефон 90006383 (1, 42 евро). СЧЕТ ПОМОЩИ

Что в этой истории больше всего удивляет и радует - настоящее, не показушное, смирение, с которым человек принимает все трудности его жизни. И не только принимает, но и дает другим надежду, что все будет хорошо.

Сейчас мы все вместе можем подарить Насте новую жизнь. Она и не знала о том, что такое возможно. Просто жила тихонько со своей мечтой и особенно ни с кем не делилась. А мечта у неё – новый протез ноги.

Сейчас Насте 36 лет. Протез, которым она пользуется, ей поставили в 14 лет. С тех пор он износился и в любой момент может выйти из строя.

...Беседовать с Настей – радостно. Глаза у нее светятся, улыбаются. Голос веселый, глубокий. Она настоящая красавица – и внешне, и душевно. Она умеет радоваться всему, даже самым мелочам. И ещё она очень скромный человек. Знакомые очень долго её убеждали обратиться за помощью, чтобы собрать деньги на новый протез. В этой публикации она категорически просила не хвалить ее и не писать много. Увидит сейчас эту публикацию и будет волноваться. Но нам кажется, такие истории могут помочь не только самой Насте, но и очень многим людям, которые это прочитают. Поэтому так хочется рассказать о ней. И немножко помочь.

Ноги у Насти нет с рождения, диагноз – врожденная ампутация, ходить нормально она не может. Передвигается, в основном, в инвалидной коляске. Несколько раз ей заказывали новый протез здесь, в Латвии, но носить его она так и не смогла. Пользуется тем, который ей изготовили аж 22 года назад – мастерами ещё старой школы. То, что предлагают сейчас - неудобная тяжеленная конструкция, которая закрепляется через плечо и сильно натирает кожу.

Современный протез, который берутся для нее изготовить в клинике Германии, стоит дорого, в Настином случае – 22 669 евро. От этого зависит не просто качество Настиной жизни, но и ее возможности заниматься 3-летним сыном. Именно ради маленького Коли Настя решилась попробавать собрать деньги на новый протез. И ещё ради мамы – чтобы при жизни она могла успеть порадоваться и увидеть, как дочь сама сможет ходить.

Благотворительный телефон 90006383 работает для Насти Назаровой до 4 июля. Стоимость звонка – 1,42 евро. В фонде ZIEDOT.LV для Анастасии открыт CПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ ПОМОЩИ

Сейчас в сфере протезирования наблюдается большой скачок, появляются новые разработки, которые по функциям максимально приближены к работе живой руки или ноги. Наибольшего прогресса в этой области достигли немецкие ученые. Новые немецкие протезы ног позволяют не только мягко передвигаться, но даже ездить на велосипеде, приседать, подниматься по лестнице, танцевать, заниматься спортом. Вот такой протез готовы изготовить для Насти в клинике Германии.

Найти такую большую сумму на протез - нереально для Насти. Сама она не работает – сидит дома с малышом. Да и выходить на улицу из их маленькой однокомнатной квартирки на третьем этаже, спускаться по лестнице – для нее огромная проблема. В семье работает только муж, он один обеспечивает свою маленькую семью. У бабушки, Настиной мамы, пенсия крошечная.

Настя закончила Христианскую академию, по специальности она "социальный работник". Еще одна ее большая мечта – заняться важными социальными проблемами, помогать детям, оставшимся без родителей. Но пока что – это мечты. Чтобы помогать другим, надо в первую очередь самой встать на ноги. И в этом мы можем поддержать Настю.

Совет Иоанна Крестьянкина

А родилась Настя на Пасху. "До родов о проблеме ни я, ни врачи не представляли, - вспоминает Настина мама. - А УЗИ тогда не делали. Когда дочка родилась и увидели, что у ребенка ножки нет, врачи были в шоке, а для меня - будто страшный сон. Внизу, под роддомом, ждал муж, и я не знала, как ему сказать". Почему так получилось, никто объяснить не мог.

Девочку оставили в больнице на обследование, а маму выписали и отправили домой ждать. Мама поплакала, а потом собралась и поехала в Печоры, в монастырь. И каким-то чудом попала к старцу Иоанну Крестьянкину, который тогда был жив. “Вас Бог взял и выделил из толпы, - сказал старец. – Вот и не лезьте в эту толпу обратно”. Очень много важных слов сказал ей тогда Иоанн Крестьянкин.

Многое родители пытались сделать, пока Настя была маленькая. Возили по всему Советскому Союзу, показывали разным специалистам, в том числе и профессору Елизарову. Консультировались в Санкт-Петербурге, в институте протезирования. “Там врач в приемном нам сказала: Что вы плачете? Пойдите посмотрите в отделении, с какими проблемами здесь дети лежат, какие тяжелые случаи. И вы поймете, что у вас еще неплохо все”.

Все на свете не случайно

Первый протез Насте сделали в 3 годика. Потом несколько раз меняли. Тот, c которым она живет сейчас, старый, тяжелый и неуклюжий. Но она не жалуется, терпит. Плохо то, что ходить с этим протезом все равно почти невозможно – больно и трудно. Она может сделать лишь несколько шагов. По лестнице легче, потому что можно опираться на перила – поэтому руки у Насти очень сильные.

Но судьба часто компенсирует тяжелые ситуации чем-то другим. Хорошим и светлым. И однажды в храме на службе Настя встретила Сашу. Оба верят, что эта встреча была предопределена. Через год после того, как они обвенчались, родился Коля.

"Сына назвали в честь Николая Чудотворца, это мой любимый святой," - улыбается Настя.

Настя много занимается сыном, она старается, чтобы дома было уютно и красиво. Но даже чтобы просто погулять с Колей, ей приходится решать много проблем. Начиная с того, что для этого надо спустить по лестнице ребенка, инвалидную и детскую коляску. Бывало, они и в храм так ходили – муж катил инвалидную колясу Насти, а она, сидя в этой коляске, катила перед собой коляску с маленьким cыном. Таким “паровозиком” и передвигались. И все это с улыбками и любовью, не жалуясь.

А недавно один юрмальский бизнесмен увидел, как Настя передвигается по улице. И просто подарил ей мини-скутер для поездок по тротуарам – это гораздо удобнее, чем инвалидная коляска. (Мы узнали, что зовут этого человека Эдуард Расторопов, и благодарим его за это доброе дело, сделанное совершенно незаметно для окружающих).

Теперь Настя с маленьким Колей ездит на скутере по улице Йомас. 3-летний Коля сам подкатывает скутер к маме, чтобы она пересела не него из машины. Единственная проблема – где и как это чудесное транспортное средство парковать. Наверх, в квартиру, занести его , конечно, Настя не может.

Настя обращалась к нескольким отелям в центре Юрмалы, у которых есть парковки, но никто не пошел ей на встречу. “Иногда прямо еду и плачу – вот есть такой чудесный подарок, и хоть выкидывай его, потому что хранить негде.” Пока что знакомая по храму женщина договорилась, что Настя временно может оставлять скутер во дворике одного небольшого дломика на несколько квартир – там есть заборчик. Но разрешение временное.

Требуется стоянка

Здесь мы хотим обратиться к тем, кто живет и работает в Юрмале. Если у кого то есть возможность приютить на охраняемой стоянке в Дзинтари или Майори Настин скутер, напишие нам, пожалуйста, на мейл zala.lampa@gmail.com. Нужно просто разрешение для Насти пользоваться парковочным местом – чтобы она могла приезжать с сыном в центр на своей старенькой машинке с знаком “инвалид”, пересаживаться на скутер, гулять с ребенком, а через несколько часов ставить скутер на место, снова садиться в машину и ехать домой. Скутер нужно подзаряжать раз в несколько дней. Электричество обходится порядка 10 евро в месяц, Настя готова эту сумму оплачивать.

...Сейчас Насте 36 лет. "Это половина жизни," - говорит она, и ей очень хочется быть более самостоятельной в своем движении по жизни. Протезы нового поколения сейчас предоставляют невероятные возможности, о которых ещё несколько лет назад инвалиды и мечтать не могли. Настя еще очень много хорошего может сделать, если успешно решится ее основная проблема. Она не жалуется и считает, что все трудности надо переносить со смирением. И верит, что всегда что-то может измениться к лучшему.

А мы можем помочь Насте встать на ноги в буквальном смысле. Сейчас ей нужно собрать деньги, чтобы оплатить протез, который специально для нее будет изготовлен в клинике Германии. Настя никогда не решилась бы попросить помощи для себя. Но делает это ради маленького сына и мамы, которая тоже рядом всю жизнь и очень переживает за дочку.

Благотворительный телефон 90006383 работает для Насти Назаровой до 4 июля. Стоимость звонка – 1,42 евро. В фонде ZIEDOT.LV для Анастасии открыт специальный CЧЕТ ПОМОЩИ

Как помочь

Деньги можно перчислить на СЧЕТ Анастасии Назаровой В ИНТЕРНЕТЕ или банковским переводом

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Регистрационный номер: 40008078226

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Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Palīdzība Anastasijai Nazarovai

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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