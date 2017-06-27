Зеленая лампа |

Для 5-летнего Арманда Слишанса, о котором программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom рассказала в прошлый вторник, cобрана вся сумма, необходимая на годовой курс специальной АВА-терапии.

После выхода в эфир программы для мальчика было собрано 2243 евро. На счет Арманда в фонде ziedot.lv поступило 1307 евро. На благотворительный телефон было принято 754 звонка, что составило 936 евро.

Арманду 5 лет. Недавно с ним случилось чудо – он начал говорить первые в своей жизни фразы. А до этого молчал и даже не реагировал, когда к нему обращались. Диагноз – аутизм. При этом, Арманд очень смышленый малыш - в свои 5 лет знает все буквы и научился считать до тысячи.

То, что мальчик заговорил, для его мамы это было как высшая милость небес. А произошло это после курса занятий по методике АВА-терапии в Латвийском центре аутизма. Именно эта методика подошла мальчику и дала результат. Курс из 15 занятий, оплаченный государством, закончился.

Больше в этом году не полагается. А это очень и очень важно, чтобы такие занятия проходили регулярно - только тогда они приносят результат. Если сейчас не продолжить и не закрепить уже полученное, результат снова может стать плачевным. Если продолжать, у мальчика будет шанс встроиться в нормальную жизнь.

Программа АВА-терапии на год для маленького Арманда, стоит 2095 евро. Благодаря помощи всех, кто откликнулся после выхода в эфир программы "Зеленая лампа", вся сумма для мальчика собрана, и он может получить необходимую терапию. Семья Арманда сердечно благодарит всех, кто откликнулcя.

ИСТОРИЯ АРМАНДА И ЕГО МАМЫ

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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