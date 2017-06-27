Зеленая лампа |

Актриса Наталья Живец в благотворительной программе "Зеленая лампа". ЗАПИСЬ ЭФИРА

"Этот год подарил мне удивительные спектакли – "Любить" и "Добрый человек из Сезуани" - и дал возможность поразмышлять на вечные темы: о природе любви и о природе доброты," - рассказала в эфире благотворительной программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom актриса Рижского русского театра имени Чехова Наталья ЖИВЕЦ. В этом году Наталья по итогам зрительского голосования признана лучшей молодой актрисой театра.

"Мы должны помогать друг другу. И ценить добрые поступки… Я верю в силу слова. Если наше слово со сцены идет от души и от сердца, оно может изменить что-то в человеке к лучшему. Я это точно знаю, потому что зрители мне пишут слова благодарности и рассказывают, как на них повлиял спектакль. Кто-то вышел из театра, взял телефон, позвонил маме и сказал: "Я тебя люблю". Кто-то позвонил близкому человеку, которого давно не видел, просто спросить: "Ты как?".

Программа "Зеленая лампа" на этой неделе помогает молодой женщине, маме 3-летнего сына, собрать деньги на протез ноги. Нужно собрать 22 669 евро – это огромная сумма, которую семье взять неоткуда. Наталья Живец сказала, что будет счастлива принять участие в организации благотворительного творческого вечера в помощь Анастасии Назаровой и пригласит поддержать идею своих коллег и друзей.

Благотворительный телефон 9 000 63 83 включен специально для 36-летней Анастасии Назаровой из Юрмалы. Плата за звонок 1, 42 евро.

СЧЕТ ПОМОЩИ

ИСТОРИЯ НАСТИ.

Деньги можно перчислить на СЧЕТ Анастасии Назаровой В ИНТЕРНЕТЕ или банковским переводом:

Fonds Ziedot.lv, регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK, банковский код - HABALV22

Номер счета - LV95HABA0551006150241

Цель - Palīdzība Anastasijai Nazarovai

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook!