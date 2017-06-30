Зеленая лампа |

Насте Назаровой, маме 3-летнего сына, нужно собрать деньги на протез ноги. Телефон 90006383 (1, 42 евро). СЧЕТ ПОМОЩИ. На данный момент собрана треть суммы. Просим вашего участия.

Историю Насти во вторник рассказала программа “Зеленая лампа” на радио Baltkom. Эта история о том, что мы сейчас можем подарить человеку новую жизнь. Настя и не думала о том, что такое возможно. Что у неё может быть супер-современный протез нового поколения, с которым можно жить полноценно, как все остальные люди. Сейчас Насте 36 лет. Она живет в маленькой квартирке в Дубулты. Растит 3-летнего сына. Протез, которым она пользуется, ей поставили в 14 лет. С тех пор он износился и в любой момент может выйти из строя.

Современный протез, который берутся изготовить в клинике Германии, стоит дорого, в Настином случае – 22 669 евро. От этого зависит не просто качество Настиной жизни, но и ее возможности заниматься 3-летним сыном. Именно ради маленького Коли Настя решилась попробовать собрать деньги на новый протез. И ещё ради мамы – чтобы при жизни она могла успеть порадоваться и увидеть, как дочь сама сможет ходить.

Спасибо всем, на счет Насти, открытый специально для нее в фонде ziedot.lv, поступило 4468 евро. Был сделан 1521 благотворительный звонка на сумму 1897 евро. Всего собрано уже 6365 евро. Это почти треть нужной суммы.

Благотворительный телефон 90006383 работает для Насти Назаровой до 4 июля. Стоимость звонка – 1,42 евро. В фонде ZIEDOT.LV для Анастасии открыт CПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ ПОМОЩИ. Никаких процентов или отчислений со счета не производится. Все пожертвованные деньги полностью пойдут на оплату протеза в клинику Германии, где Настю уже ждут.

Настя очень светлый, добрый и верующий человек. Она настоящая красавица – и внешне, и душевно. Она умеет радоваться всему, даже самым мелочам. И ещё она очень скромная. Знакомые очень долго её убеждали обратиться за помощью, чтобы собрать деньги на новый протез.

Ноги у Насти нет с рождения, диагноз – врожденная ампутация, ходить нормально она не может. Передвигается, в основном, в инвалидной коляске. Несколько раз ей заказывали новый протез здесь, в Латвии, но носить его она так и не смогла. Пользуется тем, который ей изготовили аж 22 года назад – мастерами ещё старой школы. То, что предлагают сейчас - неудобная тяжеленная конструкция, которая закрепляется через плечо и сильно натирает кожу.

Сейчас в сфере протезирования наблюдается большой скачок, появляются новые разработки, которые по функциям максимально приближены к работе живой руки или ноги. Новые немецкие протезы ног позволяют не только мягко передвигаться, но даже ездить на велосипеде, приседать, подниматься по лестнице, танцевать, заниматься спортом. Вот такой протез готовы изготовить для Насти в клинике Германии.

Найти такую большую сумму на протез - нереально для Насти. Сама она не работает – сидит дома с малышом. Да и выходить на улицу из их маленькой однокомнатной квартирки на третьем этаже, спускаться по лестнице – для нее проблема. В семье работает только муж, он один обеспечивает свою маленькую семью.

Настя закончила Христианскую академию, по специальности она "социальный работник". Еще одна ее большая мечта – заняться важными социальными проблемами, помогать детям, оставшимся без родителей. Но пока что – это мечты. Чтобы помогать другим, надо в первую очередь самой встать на ноги. И в этом мы можем поддержать Настю.

Судьба часто компенсирует тяжелые ситуации чем-то другим. Хорошим и светлым. И однажды в храме на службе Настя встретила Сашу. Оба верят, что эта встреча была предопределена. Через год после того, как они обвенчались, родился Коля.

Настя много занимается сыном, но даже чтобы просто погулять с Колей, ей надо спустить по лестнице ребенка, инвалидную и детскую коляску. Бывало, они и в храм так ходили – муж катил инвалидную колясу Насти, а она, сидя в этой коляске, катила перед собой коляску с маленьким cыном. Таким “паровозиком” и передвигались. И все это с улыбками и любовью, не жалуясь.

А недавно один юрмальский бизнесмен увидел, как Настя передвигается по улице. И просто подарил ей мини-скутер для поездок по тротуарам – это гораздо удобнее, чем инвалидная коляска. (Мы узнали, что зовут этого человека Эдуард Расторопов, и благодарим его за это доброе дело, сделанное совершенно незаметно для окружающих).

Теперь Настя с маленьким Колей ездит на скутере по улице Йомас. 3-летний Коля сам подкатывает скутер к маме, чтобы она пересела не него из машины. Единственная проблема – где и как это чудесное транспортное средство парковать. Наверх, в квартиру, занести его , конечно, Настя не может.

Обращаемся к тем, кто живет и работает в Юрмале.

Если у кого то есть возможность приютить на охраняемой стоянке в Дзинтари или Майори Настин скутер, напишие нам, пожалуйста, на zala.lampa@gmail.com. Нужно просто разрешение для Насти пользоваться парковочным местом – чтобы она могла приезжать с сыном в центр на своей старенькой машинке со знаком “инвалид”, пересаживаться на скутер, гулять с ребенком, а через несколько часов ставить скутер на место, снова садиться в машину и ехать домой.

Сейчас Насте 36 лет. "Это половина жизни," - говорит она, и ей очень хочется быть более самостоятельной в своем движении по жизни. Настя еще много хорошего может сделать, если решится ее основная проблема. Она не жалуется и верит, что всегда что-то может измениться к лучшему.

Благотворительный телефон 90006383 работает для Насти Назаровой до 4 июля. Стоимость звонка – 1,42 евро. В фонде ZIEDOT.LV для Анастасии открыт специальный CЧЕТ ПОМОЩИ

Как помочь

Деньги можно перечислить на СЧЕТ Анастасии Назаровой В ИНТЕРНЕТЕ или банковским переводом:

Fonds Ziedot.lv, регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK, банковский код - HABALV22

Номер счета - LV95HABA0551006150241

Цель - Palīdzība Anastasijai Nazarovai

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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