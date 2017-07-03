Зеленая лампа |

Насте Назаровой, маме 3-летнего сына, нужно собрать деньги на протез ноги. Телефон 90006383 (1, 42 евро). СЧЕТ ПОМОЩИ.

Историю Насти в прошлый вторник рассказала программа “Зеленая лампа” на радио Baltkom. Эта история о том, что мы сейчас можем подарить человеку новую жизнь. Настя и не думала о том, что такое возможно. Что у неё может быть современный протез нового поколения, с которым можно жить полноценно.

Сейчас Насте 36 лет. Она живет в маленькой квартирке в Дубулты. Растит 3-летнего сына. Протез, которым она пользуется, ей поставили в 14 лет. С тех пор он износился и в любой момент может выйти из строя.

Современный протез, который берутся изготовить в клинике Германии, стоит дорого, в Настином случае – 22 669 евро. От этого зависит не просто качество Настиной жизни, но и ее возможности заниматься 3-летним сыном. Именно ради маленького Коли Настя решилась попробовать собрать деньги на новый протез.

На счет Насти, открытый в фонде ziedot.lv, поступило 6090,15 евро. Было сделано 1817 благотворительных звонков на сумму 2267 евро. Всего собрано 8357, 15 евро.

Настя очень светлый, добрый и верующий человек. Она настоящая красавица – и внешне, и душевно. Она умеет радоваться всему, даже самым мелочам. И ещё она очень скромная. Знакомые очень долго её убеждали обратиться за помощью.

Ноги у Насти нет с рождения, ходить нормально она не может. Передвигается, в основном, в инвалидной коляске. Несколько раз ей заказывали новый протез здесь, в Латвии, но носить его она так и не смогла. Пользуется тем, который ей изготовили 22 года назад – мастерами ещё старой школы. То, что предлагают сейчас - неудобная тяжеленная конструкция, которая сильно натирает кожу.

Найти такую большую сумму на протез - нереально для Насти. Сама она не работает – сидит дома с малышом. В семье работает только муж, он один обеспечивает свою маленькую семью.

Настя закончила Христианскую академию, по специальности она "социальный работник". Еще одна ее большая мечта – заняться важными социальными проблемами, помогать детям, оставшимся без родителей. Но пока что – это мечты. Чтобы помогать другим, надо в первую очередь самой встать на ноги.

Судьба часто компенсирует тяжелые ситуации чем-то хорошим и светлым. И однажды в храме на службе Настя встретила Сашу. Оба верят, что эта встреча была предопределена. Через год после того, как они обвенчались, родился Коля.

Настя много занимается сыном, но даже чтобы просто погулять с Колей, ей надо спустить по лестнице ребенка, инвалидную и детскую коляску.

Сейчас Насте 36 лет. "Это половина жизни," - говорит она, и ей очень хочется быть более самостоятельной в своем движении по жизни. Она не жалуется и верит, что всегда что-то может измениться к лучшему.

Подробная история Насти ЗДЕСЬ.

Благотворительный телефон 90006383 работает для Насти Назаровой до 4 июля. Стоимость звонка – 1,42 евро.

В фонде ZIEDOT.LV для Анастасии открыт специальный CЧЕТ ПОМОЩИ Никаких процентов или отчислений со счета не производится. Все пожертвованные деньги полностью пойдут на оплату протеза в клинику Германии, где Настю уже ждут.

Как помочь

Деньги можно перечислить на СЧЕТ Анастасии Назаровой В ИНТЕРНЕТЕ или банковским переводом:

Fonds Ziedot.lv, регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK, банковский код - HABALV22

Номер счета - LV95HABA0551006150241

Цель - Palīdzība Anastasijai Nazarovai

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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