Зеленая лампа |

Это потрясающая история любви – прочитайте её обязательно, она может нас многому научить.

Давиду 5 лет. Он не говорит. Диагноз – аутизм. Ему нужна особая лечебная терапия, на оплату которой родители просят помощи. У Давида есть младший братик Михаэль - русский папа его ласково называет Михасик, а латышская мама - Микелис. Обычный здоровый малыш. Родители надеются, что он будет по жизни поддержкой своему особенному брату. Работает в семье только папа. Жилье они снимают. Поэтому сейчас с оплатой лечения им самим не справиться. А государственной программы по поддержке и реабилитации детей-аутистов в Латвии практически нет.

Благотворительный телефон 90006383 работает для 5-летнего Давида Рудакова до 11 июля. Стоимость звонка – 1,42 евро. В фонде ZIEDOT.LV для Давида открыт CПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ ПОМОЩИ.

Никаких процентов или отчислений со счета не производится. Все пожертвованные деньги полностью пойдут на оплату курса АВА-терапии. Чтобы обеспечить Давиду необходимую терапию, необходимо 1990 евро.

Русско-латышская "Ирония судьбы-2"

Маленький Давид пришел в этот мир c особой задачей. Его родители в этом уверены абсолютно. Латышка Илзе до встречи с москвичом Даниилом по-русски неплохо понимала, но говорила с трудом. Хотя всю жизнь ей казалось, что какая-то связь с Россией у неё в жизни обязательно завяжется. Дело в том, что отец Илзе – русский, из России. Но так случилось, что у мамы жизнь с ним не сложилась, и Илзе его никогда не видела.

По образованию Илзе – психолог. Её всегда занимали философские темы и вопросы мироздания. Cама она считает, что это у неё от бабушки. Бабушка очень верующий человек, и c детства заложила внучке в душу истинные жизненные ценности. В России Илзе впервые оказалась уже взрослой cтуденткой. Решила принять участие в международном слете “ЖизниГрад” в Подмосковье. Это такое движение, объединяющее людей, для которых важно духовное развитие и поиски смысла жизни. Там Илзе и познакомилась с Даниилом.

Данила объясняет всё с ними произошедшее так: Невидимой красной нитью соединены те, кому суждено встретиться, несмотря на Время, Место и Обстоятельства. Нить может растянуться или спутаться, но никогда не порвется...

И он предложил своей новой латышской знакомой после слёта поехать с ним к друзьям и родственникам в Карпаты – посмотреть красивейшие места в горах. Она согласилась, но уговорила его отправиться автостопом – чтобы получше друг друга узнать. По ходу дорожных приключений они абсолютно убедились, что их встерча была не случайной.

Через некоторое время Даниил позвал Илзе с собой на Алтай, где он участвовал в организации психологического семинара. Поездка в этот волшебный край стала их предсвадебным путешествием…

В конечном итоге Данила перебрался в Латвию, они сняли квартиру, и вскоре на свет появился Давид. Сына назвали в честь психолога Давида Персица, одного из основателей "ЖизниГрада", у которого Илзе и Данила очень многому научились.

В полтора года родители стали подозревать,что с Давидом что-то не так. Он не реагировал на обращенные к нему слова, как будто вовсе ничего не слышал, перестал смотреть в глаза, не интересовался игрушками, не играл с другими детьми, не говорил ни одного слова. Сначала родители успокаивали себя тем, что в двуязычной семье дети начинают говорить позже. К тому времени в семье появился младший сын. А через некоторое время старшему врачи поставили диагноз аутизм.

Братики Давид и Михаэль

Малыш с другой Земли

Как правило, наибольшие проблемы выпадают на долю мамы аутичного ребенка - с самого его рождения она не получает положительных эмоций, радости общения. Ребенок не улыбается ей, не смотрит в глаза, иногда он даже не выделяет ее из других людей... Она не понимает, что он хочет, никогда не знает, что он выкинет в следующий момент. Реакции таких детей на обычные вещи абсолютно непрогнозируемы. Со стороны может казаться, что ребенок одновременно умственно отсталый и истерично-капризный.

Недавно Илзе написала стихотворение, которое посвятила Давиду. Там есть такие строки (в переводе с латышского): Я прилетел с другой Земли – здесь очень красиво и одновременно так больно – не знаю, научусь ли я до конца здесь жить - cлова, которые вы говорите, мне слышатся странными, как дождь - не сердись мамочка, что я не слышу тебя даже с десятого раза - если бы я мог рассказать тебе, какой красивый сегодня был ветер и как сияло солнце у тебя в волосах - не сердись на меня за то, что я не делаю то, о чем ты меня просишь , что я не говорю тебе "Мамочка" - что я не такой, как ты…

Илзе очень надеется, что занятия и терапия в конце концов дадут результат и она услышит, как сын скажет ей "Мама" и перестанет от неё убегать. А пока они взяли в организации bezvest.lv , которая занимается поиском пропавших людей, специальный браслетик с указанием имени, адреса, телефонов родителей – на случай спонтанных побегов Давида.

Интересно, что из всех мультиков Давид признает только "Лунтика". "Он у нас действительно, как будто с другой планеты", - улыбается Илзе. Чтобы такие дети смогли начать общаться с окружающим миром, им нужна терапия по особой методике. Тогда они смогут пойти в обычную школу и встроиться в социум. Это их шанс, который им могут дать родители. Если нет – им "cветит" cпец-интернат.

Давид значит "любимый"

Илзе с самого начала приняла Давида как благословение: "Только тяжелые уроки ведут к человеческому мастерству, - говорит она. – Раньше у меня были свои эгоистичные планы и амбиции, а с появлением Давида меня как будто выдернули из моей зоны кофморта: моя жизнь теперь должна быть целиком посвящена ему – каждая секунда, каждая мысль. Он без меня не может в этом мире."

Мама для таких детей – как проводник, переводчик, защитник и помощник. Другое дело, что эмоционально это очень сложно, многие мамы периодически оказываются на грани нервного срыва. Илзе для себя решила, что для неё этот ребенок – как тренинг на безусловную любовь (недаром имя "Давид" означает "любимый" , "любимец"):она не имеет права раздражаться, упрекать, осуждать его. Потому что он абсолютно по-другому, чем мы, устроен.

Cемья снимает небольшой домик с участком в поселке Эгльупе, за Инчукалнсом. Зимой топят дровами. Машины у них нет, основной транспорт – электрички. До станции - километр. По бегу на эту дистанцию с колясками и с детскими велосипедами они с Илзе - чемпионы и рекордсмены. В специальный детский сад на развивающие занятия Давида возят 3 раза в неделю в Сигулду, к врачам – в Ригу.

Данила говорит, что постоянно благодарит Давида за возможность расти вместе с ним. За то, что этот особенный ребенок доверился, выбрав его с Илзе своими родителями.

Ещё Данила с Илзе думают, что, возможно в будущем их творческий педагогический родительский опыт пригодится другим семьям – в последнее время аутистов рождается с каждым годом все больше, а государственной программы поддержки таких семей нет.

В кодексе движения "ЖизниГрад", которое познакомило эту пару, среди прочего есть такой пункт: "Что отдал — то твоё, что удержал — то потеряно". Данила и Илзе так и живут. В их дворик приезжают играть дети друзей, они "усыновили" несколько бездомных кошек (мы, пока были у них в гостях, познакомились с одноглазым Пиратом и черно-белой Пандой, ещё два кота прятались где-то к кустах), они поддерживают родителей особенных малышей, которые готовы отчаяться и не могут справляться с тяготами.

А Данила, перебравшись в Ригу, начал в качестве волонтера помогать движению "Крылья – детям", которое шествует над воспитанниками нескольких детских домов. Он разработал и ведет их сайт в интернете, проводит для детдомовцев тренинги и психологические игры, помогает проблемным деткам как психолог.

Эти удивительные молодые люди нашли свой личный рецепт как жить в радости. Пока мы жалуемся на болезни, плохих людей, никудышное правительство, невезение, маленькие зарплаты, большие налоги, плохое настроение, они научились не позволять себе испытывать недовольство, а просто радуются каждому моменту жизни и благодарны за всё, что выпало на их долю.

Cейчас им нужна поддержка, чтобы Давид смог пройти курс ABA-терапии и начать говорить.

Как помочь

Благотворительный телефон 90006383 работает для 5-летнего Давида Рудакова до 11 июля. Стоимость звонка – 1,42 евро. В фонде ZIEDOT.LV для Давида открыт CПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ ПОМОЩИ.

Никаких процентов или отчислений со счета не производится. Все пожертвованные деньги полностью пойдут на оплату курса АВА-терапии.

Деньги можно перечислить также банковским переводом:

Fonds Ziedot.lv, регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK, банковский код - HABALV22

Номер счета - LV95HABA0551006150241

Цель - Palīdzība Dāvidam Rudakovam

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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