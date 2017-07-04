Зеленая лампа |

Насте Назаровой, маме 3-летнего сына, нужно собрать деньги на протез ноги. СЧЕТ ПОМОЩИ. На данный момент не хватает ещё более половины суммы. Сбор средств продолжается. Просим вашей помощи.

Историю Насти в прошлый вторник рассказала программа “Зеленая лампа” на радио Baltkom. Эта история о том, что мы сейчас можем подарить человеку новую жизнь. Настя и не думала о том, что такое возможно. Что у неё может быть современный протез нового поколения, с которым можно жить полноценно.

Сейчас Насте 36 лет. Она живет в маленькой квартирке в Дубулты. Растит 3-летнего сына. Протез, которым она пользуется, ей поставили в 14 лет. С тех пор он износился и в любой момент может выйти из строя.

Современный протез, который берутся изготовить в клинике Германии, стоит дорого, в Настином случае – 22 669 евро. От этого зависит не просто качество Настиной жизни, но и ее возможности заниматься 3-летним сыном. Именно ради маленького Коли Настя решилась попробовать собрать деньги на новый протез.

На счет Насти, открытый в фонде ziedot.lv, за неделю с момента выхода в эфир программы "Зеленая лампа" поступило 6441 евро. Было сделано 2007 благотворительных звонков на сумму 2504 евро. Всего собрано 8945 евро. На данный момент не хватает 13724 евро.

Ноги у Насти нет с рождения, ходить нормально она не может. Передвигается, в основном, в инвалидной коляске. Несколько раз ей заказывали новый протез здесь, в Латвии, но носить его она так и не смогла. Пользуется тем, который ей изготовили 22 года назад – мастерами ещё старой школы. То, что предлагают сейчас - неудобная тяжеленная конструкция, которая сильно натирает кожу.

Найти такую большую сумму на протез - нереально для Насти. Сама она не работает – сидит дома с малышом. В семье работает только муж, он один обеспечивает свою маленькую семью.

На прошлой неделе программа "Зеленая лампа" обратилась к жителям Юрмалы с просьбой о помощи - найти того, кто сможет приютить на автостоянке скутер Насти Назаровой, который она использует вместо инвалидной коляски. Откликнулась компания Jūrmala Home. Они разрешили Насте оставлять скутер в своем комплексе Turaidas kvartāls. Огромная благодарность Наталье Захаревской и Майе Чернявской за отзывчивость и неравнодушное отношение.

Сейчас Насте 36 лет. "Это половина жизни," - говорит она, и ей очень хочется быть более самостоятельной в своем движении по жизни. Она не жалуется и верит, что всегда что-то может измениться к лучшему.

Подробная история Насти ЗДЕСЬ.

В фонде ZIEDOT.LV для Анастасии открыт специальный CЧЕТ ПОМОЩИ Никаких процентов или отчислений со счета не производится. Все пожертвованные деньги полностью пойдут на оплату протеза в клинику Германии, где Настю уже ждут.

Как помочь

Деньги можно перечислить на СЧЕТ Анастасии Назаровой В ИНТЕРНЕТЕ или банковским переводом:

Fonds Ziedot.lv, регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK, банковский код - HABALV22

Номер счета - LV95HABA0551006150241

Цель - Palīdzība Anastasijai Nazarovai

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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