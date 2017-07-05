Зеленая лампа |

Давиду 5 лет. Он не говорит. Диагноз – аутизм. Ему нужна особая лечебная терапия, на оплату которой родители просят помощи. У Давида есть младший братик Михаэль - русский папа его ласково называет Михасик, а латышская мама - Микелис. Обычный здоровый малыш. Родители надеются, что он будет по жизни поддержкой своему особенному брату. Работает в семье только папа. Жилье они снимают. Поэтому сейчас с оплатой лечения им самим не справиться. А государственной программы по поддержке и реабилитации детей-аутистов в Латвии практически нет.

Благотворительный телефон 90006383 работает для 5-летнего Давида Рудакова до 11 июля. Стоимость звонка – 1,42 евро. В фонде ZIEDOT.LV для Давида открыт CПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ ПОМОЩИ.

Никаких процентов или отчислений со счета не производится. Все пожертвованные деньги полностью пойдут на оплату курса АВА-терапии. Чтобы обеспечить Давиду необходимую терапию, необходимо 1990 евро.

Во вторник историю Давида рассказала программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom. За один день с момента выхода программы в эфир для Давида было собрано 226 евро - на его счет поступило 35 евро плюс было сделано 154 звонка на благотворительный телефон, что составило 191 евро.

Что с сыном что-то не так, родители начали подозревать в полтора года. Давид не реагировал на обращенные к нему слова, как будто вовсе ничего не слышал, перестал смотреть в глаза, не интересовался игрушками, не играл с другими детьми, не говорил ни одного слова. Сначала родители успокаивали себя тем, что в двуязычной семье дети начинают говорить позже. К тому времени в семье появился младший сын. А через некоторое время старшему врачи поставили диагноз аутизм.

Мама Илзе с сыновьями Давидом и Михаэлем

Как правило, наибольшие проблемы выпадают на долю мамы аутичного ребенка - с самого его рождения она не получает положительных эмоций, радости общения. Ребенок не улыбается ей, не смотрит в глаза, иногда он даже не выделяет ее из других людей... Она не понимает, что он хочет, никогда не знает, что он выкинет в следующий момент. Реакции таких детей на обычные вещи абсолютно непрогнозируемы. Со стороны может казаться, что ребенок одновременно умственно отсталый и истерично-капризный.

Илзе очень надеется, что занятия и терапия в конце концов дадут результат и она услышит, как сын скажет ей "Мама" и перестанет от неё убегать. А пока они взяли в организации bezvest.lv , которая занимается поиском пропавших людей, специальный браслетик с указанием имени, адреса, телефонов родителей – на случай спонтанных побегов Давида.

Интересно, что из всех мультиков Давид признает только "Лунтика". "Он у нас действительно, как будто с другой планеты", - улыбается Илзе. Чтобы такие дети смогли начать общаться с окружающим миром, им нужна терапия по особой методике. Тогда они смогут пойти в обычную школу и встроиться в социум. Это их шанс, который им могут дать родители. Если нет – им "cветит" cпец-интернат.

Илзе с самого начала приняла Давида как благословение: "Только тяжелые уроки ведут к человеческому мастерству, - говорит она. – Раньше у меня были свои эгоистичные планы и амбиции, а с появлением Давида меня как будто выдернули из моей зоны кофморта: моя жизнь теперь должна быть целиком посвящена ему – каждая секунда, каждая мысль. Он без меня не может в этом мире."

Мама для таких детей – как проводник, переводчик, защитник и помощник. Другое дело, что эмоционально это очень сложно, многие мамы периодически оказываются на грани нервного срыва. Илзе для себя решила, что для неё этот ребенок – как тренинг на безусловную любовь (недаром имя "Давид" означает "любимый" , "любимец"):она не имеет права раздражаться, упрекать, осуждать его. Потому что он абсолютно по-другому, чем мы, устроен.

Cемья снимает небольшой домик с участком в поселке Эгльупе, за Инчукалнсом. Зимой топят дровами. Машины у них нет, основной транспорт – электрички. До станции - километр. По бегу на эту дистанцию с колясками и с детскими велосипедами они с Илзе - чемпионы и рекордсмены. В специальный детский сад на развивающие занятия Давида возят 3 раза в неделю в Сигулду, к врачам – в Ригу.

Папа Данила говорит, что постоянно благодарит Давида за возможность расти вместе с ним. За то, что этот особенный ребенок доверился, выбрав его с Илзе своими родителями.

Ещё Данила с Илзе думают, что, возможно в будущем их творческий педагогический родительский опыт пригодится другим семьям – в последнее время аутистов рождается с каждым годом все больше, а государственной программы поддержки таких семей нет.

Cейчас cемье нужна поддержка, чтобы Давид смог пройти курс ABA-терапии и начать говорить.

ПОДРОБНАЯ ИСТОРИЯ ДАВИДА

Как помочь

Благотворительный телефон 90006383 работает для 5-летнего Давида Рудакова до 11 июля. Стоимость звонка – 1,42 евро. В фонде ZIEDOT.LVдля Давида открыт CПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ ПОМОЩИ.

Никаких процентов или отчислений со счета не производится. Все пожертвованные деньги полностью пойдут на оплату курса АВА-терапии.

Деньги можно перечислить также банковским переводом:

Fonds Ziedot.lv, регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK, банковский код - HABALV22

Номер счета - LV95HABA0551006150241

Цель - Palīdzība Dāvidam Rudakovam

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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