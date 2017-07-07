Зеленая лампа |

Во вторник историю 5-летнего Давида Рудакова рассказала программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom 93.9 FMBaltkom. Гостем программы был олимпийский чемпион Игорь Вихров. За три дня с момента выхода программы в эфир для Давида было собрано 1831 евро - на его счет поступило 1225 евро плюс было сделано 489 звонков на благотворительный телефон, что составило 606 евро. Сейчаc на счету мальчика достаточно средств, чтобы он смог получить годовой курс лечебной терапии, на оплату которого родители просили помощи.

Благотворительный телефон 90006383 работает для 5-летнего Давида Рудакова до 11 июля. Стоимость звонка – 1,42 евро.

Средства, которые поступят от дополнительных благотворительных звонков до вторника,будут приплюсованы к счету мальчика и позволят ему получить ещё несколько дополнительных лечебных приемов у специалистов.Все пожертвованные деньги полностью пойдут на оплату курса АВА-терапии. Окончательные итоги мы сообщим 11 июля.

Мама Илзе с сыновьями Давидом и Михаэлем

Родители Давида умают, что, возможно, в будущем их творческий педагогический родительский опыт пригодится другим семьям – в последнее время аутистов рождается с каждым годом все больше, а государственной программы поддержки таких семей практически нет.

ПОДРОБНАЯ ИСТОРИЯ ДАВИДА

Как помочь

Благотворительный телефон 90006383 работает для 5-летнего Давида Рудакова до 11 июля. Стоимость звонка – 1,42 евро. В фонде ZIEDOT.LVдля Давида открыт CПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ ПОМОЩИ.

Никаких процентов или отчислений со счета не производится. Все пожертвованные деньги полностью пойдут на оплату курса АВА-терапии.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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