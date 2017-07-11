Зеленая лампа |

Кате Лебедевой - 25 лет. Она большая умница, интеллектуал и жизнелюб. Каждый раз, говоря с ней, поражаешься ее силе характера и любви к жизни. Сейчас ей нужна помощь.

Большую часть жизни Катя провела без возможности ходить и даже сидеть, и, в основном, смотрела на мир из горизонтального состояния. Только недавно, после нескольких операций, Катя смогла пересесть в инвалидную коляску. И впервые за 11 лет увидела море... Это для нее качественно новый этап жизни. Сейчас Кате очень нужна коляска с электронным управлением, с помощью которой она сможет самостоятельно передвигаться не только по квартире, но и на улице. На такую коляску, изготовленную по индивидуальным Катиным меркам, ей нужно собрать 3968.73 евро.

В фонде ziedot.lv для Кати Лебедевой открыт СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ.

Благотворительный телефон 90006383 (1, 42 евро работает для Кати до 18 июля.

Сражение с болезнью

История Кати стала широко известна в Латвии в 2015 году, когда она впервые решилась открыто рассказать о себе и попросить помощи. Деньги нужны были для оплаты операции на позвоночнике, которая дала бы ей возможность хотя бы сидеть в инвалидной коляске. На просьбу о помощи откликнулись сотни неравнодушных людей, и большая сумма на операцию была собрана быстро. У Кати появилось много друзей.

Операция тогда прошла удачно. Всего Катя перенесла три сложнейших операции в финской клинике ORTON, благодаря этому она может пользоваться коляской, бывать на воздухе. В среднем она сейчас может проводить сидя 8 – 10 часов. Это большое достижение, потому что каждое движение способно причинить ей боль.

У нее можно учиться тому, как добиваться цели. Катя – очень упорная и поблажек себе не дает. За эти годы ей удалось заочно поступить и учиться на факультете психологии в московском институте (осталось только защитить диплом). Она постоянно работает – с помощью пальчиков на правой руке набирает в своем айфоне рекламные тексты на латышском и русском языках и таким образом зарабатывает скромные деньги на жизнь для себя и своей сестры-подростка.

Заболела она в полтора годика. Врачи поставили тяжелый диагноз: спинальная амиотрофия Кугельберга — Веландер (SMA). В результате этого заболевания перестают функционировать мышцы, деформируется позвоночник, сдавливает внутренние органы. У Кати, помимо сильнейшего искривления позвоночника, искривились и тазобедренные суставы, они зажали нервы, и это причиняло постоянную боль… Ходить, сидеть и даже двигаться самостоятельно она не могла.

В 2009 году, когда Кате было 17, она потеряла маму, и это стало для нее страшным ударом. Сейчас она живет в Огре, вместе с младшей сестричкой Никой и отчимом. Квартира там на 1 этаже, мама Кати в свое время успела полностью приспособить помещения к потребностям дочери - расширила дверные проемы в комнатах, чтобы могла проходить инвалидная коляска.

Коварный пандус

3 мая этого года с Катей опять случилась беда – съезжая с пандуса, она выпала из коляски и получила перелом обеих ног. Этот пандус у подъезда Катя «выбивала» у домоуправления несколько месяцев. Но оказалось, что построили его неправильно - слишком большой угол подъема. Сопровождающие девушку сестричка Ника и подружка Кристина физически не смогли справиться с ситуацией.

Они просто не удержали коляску, - вспоминает Катя. - Если бы склон пандуса не был таким крутым, то ничего бы не произошло. До этого уже был предупреждающий сигнал, когда мы с Никой были вдвоем, вес коляски потянул ее назад, она оступилась и практически упала сама, но во время подхватила меня. Ника тогда сильно повредила себе спину.

В результате падения Кате около шести месяцев предстоит провести в гипсе. Но Катя надеется, что кости срастутся раньше и она не останется на все лето без прогулок. Управление Namusaimnieks города Огре отреагировало на случившиеся оперативно, у подъезда уже построили «правильный» пандус. Ну а сама Катя, будучи человеком неконфликтным, не стала подавать в суд на виновных в ее травмах.

Сестрички-подружки

Сейчас у Кати самые близкие на свете люди – это 15-летняя сестричка и дедушка по маминой линии, живущий в Огре неподалеку от дома девочек. Отчим около месяца назад попал в больницу, ему требуется операция на сердце, но сделать ее, увы, не могут, поскольку в данный момент у мужчины перестали функционировать почки. Рассчитывать девчонкам в большей степени приходится только на себя…

Катя с 15-летней сестричкой Никой.

15-летняя Ника старается изо всех сил - бегает в магазин, убирает квартиру, готовит еду. Огромную помощь по хозяйству, конечно, оказывает дедушка. А на плечи самой Кати полностью легло бремя «кормилицы» - она зарабатывает деньги на питание, оплату квартиры и прочие необходимые для жизни вещи.

В итоге сейчас работать с телефоном Кате приходится практически нон-стоп. К вечеру у нее настолько устают глаза, что она не может различить даже самый крупный шрифт. А сидеть пред компьютером из-за гипса она просто не имеет возможности.

Новая коляска, которую берутся изготовить для Кати по специальному проекту в Германии, может стать для нее настоящим спасением. Этой коляской она сможет управлять с помощью джойстика с сенсорными кнопками. И получит возможность передвигаться не только по квартире, но даже гулять по улице самой. Для этого достаточно, чтобы сестричка помогла ей выйти из подъезда и преодолеть пандус, а дальше Катя уже сможет обойтись без посторонней помощи.

Катина мечта – самостоятельно путешествовать по променаду вдоль реки в Огре, который находится рядом с ее домом. Кроме того, за счет особого устройства колес и специального моторчика в новой коляске она сможет достаточно легко преодолевать трамвайные пути, что очень проблематично в старой коляске, даже с сопровождающими.

Средняя цена стандартной модели такой коляски – 3500 тысячи евро. Но в Катином случае это не годится. Девушка слишком мала для стандартного сидения и элементарно будет из него "выпадать". Поэтому для Кати обещают собрать индивидуальную коляску, учитывая параметры ее фигуры. За это нужно доплатить. Всего получается более 7000 евро. Но есть и плюс - центр "Вайвари" обещает частично компенсировать расходы.

Это, конечно, не справедливо, что они берут такие деньги за индивидуальный заказ, - переживает Катя. Но ни в одной стандартной коляске мне не подходит ширина и глубина сидения. В стандартных сидениях я «съезжаю». Грубо говоря, оно для меня очень длинное и либо впивается в колени, либо я не чувствую опоры спины. А спина должна плотно прилегать к сидению.

Всего на новую коляску с пультом управления, индивидуально приспособленную для Кати, ей нужно собрать 3968.73 евро. В фонде ziedot.lv для нее открыт СЧЕТ ПОМОЩИ. Никакие проценты с этих денег не берутся, вся сумма полностью напрямую поступит в немецкую клинику на оплату коляски.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро работает для Кати до 18 июня.

Добрые люди и простые радости

Впервые Катя опубликовала просьбу о помощи в социальных сетях в 2015 году. И поняла, что в борьбе со своей болезнью она не останется одна.

Были знакомые люди, которые говорили мне, что просить помощи у чужих некрасиво. И я долго не могла этого сделать, -- рассказывает Катя. - А сейчас каждый день убеждаюсь, как много отзывчивых люди у нас живет. Я точно знаю, как ты относишься к людям, так и они к тебе.

Недавно я написала в группе жителей Огре в социальных сетях обращение с просьбой помочь мне утром выехать из подъезда -- спустить коляску. И буквально сразу получила более двадцати откликов от людей, которые предлагали свою помощь. Причем некоторые были готовы приезжать даже из Елгавы. Кто-то даже предлагал вместе погулять. Простые мелочи, но они говорят о том, как много людей с добрыми сердцами...

А главная Катина радость сегодня – это кошка Кера и котенок Маффин, который появился у нее несколько дней назад. И Керу и Маффина Катя практически спасла от гибели на улице. "Очень люблю, когда кошка рядом спит. И когда ее чешешь около мордочки, она, как сверчок, издает звуки, лижет руки и лицо", - улыбается Катя.

Катин друг - Кера.

Она очень любит цветы – особенно ландыши, потому что они нравились ее маме. “А еще мне очень нравятся ароматические свечи с цветочными или цитрусовыми запахами и запах домашней выпечки. Это тоже прямая ассоциация с мамой, с домашним уютом”, - рассказывает Катя.

Одно из главных свойств характера этой удивительной девушки – умение радоваться всему, что дарит жизнь. У нее всегда есть мечты. Каждый поход в театр или на концерт приносит ей радость и дает силы дальше бороться с болезнью. Все, кто с ней дружит, тоже ощущают эту радость.

Когда у Кати Лебедевой будет новая коляска с пультом управления, контакты с миром станут для нее намного более легкими. Такая коляска, специально приспособленная для Кати, стоит 7374.65 евро. Центр технических вспомогательных средств «Вайвари» обещает компенсировать 3405.92 евро. Таким образом всего нужно собрать 3968,73 евро.

В фонде ziedot.lv для нее открыт СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ ПОМОЩИ. Никакие проценты с этих денег не берутся, вся сумма полностью напрямую поступит в немецкую клинику на оплату коляски.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Кати до 18 июня.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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